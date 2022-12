Home

Unterhaltung

TV & Kino

Featured: Conquest of the Skies: Dieser VR-Film für Meta Quest 2 zeigt Dir die Eroberung der Lüfte

Conquest of the Skies: Dieser VR-Film für Meta Quest 2 zeigt Dir die Eroberung der Lüfte

Im dreiteiligen VR-Film „David Attenborough’s Conquest of the Skies“ für Meta Quest 2 geht es hoch hinaus – ob mit Flugsauriern oder Schmetterlingen. Bei uns erfährst Du, was Dich in dem Dokumentarfilm erwartet.

Conquest of the Skies: Dieser VR-Film für Meta Quest 2 zeigt Dir die Eroberung der Lüfte © ALCHEMY IMMERSIVE

© Vodafone GmbH ⁄ Featured Redaktion