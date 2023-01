Aus der Wiener Schauspielerfamilie auf die internationale Bühne: Christoph Waltz gehört zu den wenigen deutschsprachigen Leinwand-Stars, denen auch in Hollywood der Durchbruch gelungen ist. Wir zeigen Dir, welche Filme mit Christoph Waltz Du gesehen haben musst!

Christoph Waltz: In diesen 7 Filmen glänzt er besonders © 2016 Edgar Rice Burroughs, Inc., Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC. All rights reserved.

Schon von klein auf lernt Christoph Waltz die Schauspielerei kennen. Sein Vater Johannes arbeitet als Bühnenbildner, Mutter Elisabeth entwirft Kostüme. Waltz selbst strebt zunächst eine Karriere als Kameramann an, wechselt dann aber zum Schauspiel und ist als 21-Jähriger im österreichischen TV zu sehen. Schon bald wirkt er in den unterschiedlichsten Krimi-Serien mit, ob „Ein Fall für zwei“, „Derrick“ oder „Kommissar Rex“. Seine erste Film-Rolle übernimmt er 1981 in „Kopfstand“. Es wird nicht seine letzte sein. Ab dem 24. Februar 2023 ist er in der neuen Thriller-Serie „The Consultant“ auf Amazon Prime Video zu sehen. Passend dazu haben wir die besten Filme mit Christoph Waltz für Dich zusammengestellt!

1) Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit (1998): Christoph Waltz gibt Vollgas

Im ersten Kinofilm von Regisseur Marc Rothemund schlüpft Christoph Waltz in die Rolle des erfolglosen Autors Charly, der durch Zufall den Ferrari seines Verlegers in die Hände bekommt. Es handelt sich dabei um eine von insgesamt acht Geschichten des Films, die alle miteinander verwoben sind. Tiefgründig geht anders, aber Spaß macht der Film mit Christoph Waltz allemal!

Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit kannst Du direkt auf GigaTV sehen.

Mit GigaTV greifst Du auf Free-TV, Pay-TV und sogar Streamingdienste wie Netflix zu und kannst Sendungen auf Wunsch aufnehmen. Falls Du von diesem Angebot noch nicht gehört hast, schau am besten hier bei unserer Übersicht vorbei – dort findest Du alle Infos.

2) Inglourious Basterds (2009): Nazi-Deutschland auf Tarantino-Art

Für Quentin Tarantinos Nazi-Gewaltspektakel “Inglourious Basterds” übernahm Christoph Waltz seine erste Hollywood-Rolle. Er verkörpert in dem Film den SS-Standartenführer Hans Landa, der gleich zu Beginn der Geschichte das Versteck einer jüdischen Familie aufdecken möchte, das er auf dem Hof des Milchbauern Perrier LaPadite vermutet.

Mit GigaTV siehst Du Inglourious Basterds direkt auf Deinem TV.

3) Der Gott des Gemetzels (2011): Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Zwei Söhne zanken sich und die Eltern treffen sich zu einer Aussprache – bis sie ebenfalls aneinandergeraten. In Roman Polańskis Verfilmung des französischen Theaterstücks “Der Gott des Gemetzels” ist Christoph Waltz als Alan Cowan zu sehen, der als Rechtsanwalt eines großen Pharmakonzerns eigentlich viel Wichtigeres zu tun hätte als einen Kinderstreit zu schlichten.

Wenn Dich Der Gott des Gemetzels interessiert, kannst Du den Streifen direkt auf GigaTV schauen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

4) Django Unchained (2013): Christoph Waltz als Sklavenbefreier

Mit “Django Unchained” verneigt sich Quentin Tarantino vor verschiedenen Film-Genres: Sowohl vor dem Italowestern als auch vor den Blaxploitation-Filmen der Siebziger, die sich speziell an Schwarze richten, aber in der Regel von weißen Filmemacher:innen produziert worden sind. Christoph Waltz übernimmt in dem Streifen die Rolle von Dr. King Schultz, einem Zahnarzt aus Düsseldorf. Er ist es, der den Sklaven Django (Jamie Foxx) befreit – und dann mit dessen Hilfe auf Kopfgeldjagd geht.

Diango Unchained und viele weiteren Quentin Tarantino-Filme siehst Du mit GigaTV.

5) James Bond 007 – Spectre (2015): Christoph Waltz als Bond-Bösewicht

Für den 24. “James Bond”-Film von Eon Productions schlüpft Christoph Waltz in die Rolle von Ernst Stavro Blofeld / Franz Oberhauser, dem Chef der titelgebenden Terror-Organisation Spectre. Er hat einen teuflischen Plan im Sinn: Die Infiltrierung des britischen Geheimdienstes und den Ausbau seines internationalen Terror-Netzwerks.

Der Bond-Film mit Waltz kannst Du ganz einfach auf GigaTV schauen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

6) Legend Of Tarzan (2016): Auf Tarzan-Jagd in Afrika

In “Legend Of Tarzan” hat Christoph Waltz als Captain Léon Rom nur eine Aufgabe: Die Diamant-Minen von Opar zu finden. Um diesem Ziel näherzukommen, schließt er einen Pakt mit dem Eingeborenen-Häuptling Mbonga. Der möchte nämlich den Tod seines Sohnes rächen und Tarzan zur Strecke bringen. Captain Rom verspricht, Tarzan auszuliefern – natürlich gegen Diamanten.

Legend Of Tarzan noch nicht gesehen? Mit GigaTV kannst Du es nachholen.

7) Alita – Battle Angel (2019): Cyborg-Krieg im Jahr 2563

Das Drehbuch für “Alita – Battle Angel” stammt von “Avatar”-Regisseur James Cameron und “Birds Of Prey”-Macherin Laeta Kalogridis. Die Regie übernahm Quentin Tarantinos “Auszubildender” Robert Rodriguez. Christoph Waltz ist in dem Film als Dr. Dyson Ido zu sehen, ein Wissenschaftler in einer dystopischen Cyborg-Zukunft.

Alita– Battle of Angel steht auf Deiner Watchlist? Mit GigaTV schaust Du den Streifen.

Fallen Dir noch weitere Filme mit Christoph Waltz ein, die Du weiterempfehlen möchtest? Wir sind auf Deinen Kommentar gespannt!

Dieser Artikel Christoph Waltz: In diesen 7 Filmen glänzt er besonders kommt von Featured!