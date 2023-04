Chicago Fire Staffel 12: So geht das Feuerwehr-Drama weiter

Vor elf Jahren flimmerte „Chicago Fire“ in den USA zum ersten Mal über die Bildschirme. Schnell entwickelte sich die Drama-Serie von NBC zum Quotendauerbrenner. Im April 2023 ereilte die Fans eine gute Nachricht: Staffel 12 von Chicago Fire wird kommen. Die spannenden Geschichten der Lebensretter:innen gehen weiter!

Die Männer und Frauen der Feuerwache 51 sind die Held:innen von Chicago. Dabei zeigt die Serie nicht nur, wie sie Menschen in letzter Minute aus brennenden Häusern retten, sondern blickt auch hinter die Kulissen. Alle im Team müssen mit dem Stress und der Anspannung in ihrem Alltag klarkommen.

Unsere Serienheld:innen erleben auch privaten Beziehungsstress oder finanzielle Notlagen. In über 230 Folgen haben sie bisher mit facettenreichen Themen das Publikum unterhalten.

Wann startet Chicago Fire Staffel 12?

Die elfte Staffel startete in den USA im September 2022, die letzte Folge soll am 24. Mai 2023 bei NBC laufen. Bereits im April verkündete NBC, dass Chicago Fire mit Staffel 12 weitergehen wird. Die beiden Schwesterserien „Chicago Med” und „Chicago P.D.” bekommen ebenfalls neue Staffeln.

Der Erfolg spricht eindeutig für die Fortsetzung der Geschichten über die mutigen Feuerwehrleute: Chicago Fire gilt als eine der erfolgreichsten Serien der NBC bei den 18- bis 49-Jährigen, einer Zielgruppe, die vor allem auch für Werbekund:innen wichtig ist. Geplant ist, dass die neue Staffel im Herbst in den USA an den Start geht. Sie wird voraussichtlich wieder 22 Folgen haben.

Einen Termin für den Deutschland-Start gibt es noch nicht. Aber wir rechnen damit, dass Du die zwölfte Staffel einige Monate nach dem US-Start auch hierzulande sehen kannst, vermutlich im Frühjahr 2024.

Wo läuft Chicago Fire in Deutschland?

Auch in Deutschland hat Chicago Fire längst die Herzen der Dramaserien-Fans erobert. Die ersten elf Staffeln kannst Du auf den üblichen Plattformen wie etwa Amazon streamen, allerdings nicht im Abo. Bei Wow ist die elfte Staffel im Abo enthalten (verfügbar bis 1. Mai 2023).

Und seit dem 10. April zeigt Universal TV montags um 21 Uhr die elfte Staffel von Chicago Fire und davor ab 20:15 Uhr die achte Staffel des Spin-offs „Chicago Med“. Der Pay-TV-Kanal ist unter anderem über GigaTV bei Vodafone oder Sky zu empfangen.

Chicago Fire Staffel 12: So geht es weiter

Serienschöpfer Dick Wolf setzt den Serienhit fort, das steht fest. Zur Handlung der zwölften Staffel gibt es allerdings noch keine Infos. Auch zum Cast gibt es noch keine bestätigten Angaben. Ein paar Veränderungen in der Besetzung dürfte es aber geben, weil zwei wichtige Serienlieblinge der Chicagoer Feuerwache in relativ kurzen Abständen den Rücken kehrten.

So ging in der fünften Folge der zehnten Staffel der Kapitän von Bord. Matt Casey, gespielt von Jesse Spencer, quittierte seinen Dienst. Er zog laut Drehbuch nach Oregon, um sich den Söhnen seines verstorbenen Freundes zu widmen. Einen weiteren Tiefschlag versetzte den Fans die Nachricht, dass der geschätzte Taylor Kinney als Kelly Severide vorerst ausscheidet. Er trat in der 14. Episode der elften Staffel zu seinem vorläufig letzten Einsatz an.

Der Schauspieler hat sich überraschend zurückgezogen. Er möchte sich, so sagt er, momentan anderen Projekten zuwenden. Aus diesem Grund musste das Drehbuch schnell umgeschrieben werden: So nimmt der Leutnant der zweiten Schicht gerade an einer Schulung in Alabama teil, wo es um die Untersuchung von Fällen von Brandstiftung geht. Die Tür für eine Rückkehr an das Set bleibt ganz weit geöffnet.

Was wir bisher über den Cast wissen

Auch in der zwölften Staffel wird Leutnant Severide nicht in das Team von Firehouse 51 zurückkehren, natürlich ein herber Verlust. Doch dafür dürfen sich die Serien-Gucker:innen auf ein Wiedersehen mit Casey freuen, der nach der Pause erneut mit dabei sein wird.

Folgende Darsteller:innen könnten in Staffel 12 von Chicago Fire an Bord sein:

• Miranda Rae Mayo als Stella Kidd

• Eamonn Walker als Deputy District Chief Wallace Boden

• Kara Killmer als Sylvie Brett

• David Eigenberg als Lt. Christopher Herrmann

• Joe Minoso als Joe Cruz

• Christian Stolte als Randy „Mouch” McHolland

• Daniel Kyri als Darren Ritter

• Alberto Rosende als Blake Gallo

• Hanako Greensmith als Violet Mikami

• Katelynn Shennett as Kylie

• Anthony Ferraris as Tony

• Jesse Spencer als Matt Casey

Wie wird die Abwesenheit von Severide plausibel erklärt?

Das große Rätselraten hat längst begonnen. Wie wird die Abwesenheit des Kapitäns im Serienplot begründet? Eine Zeit lang kursierten in der Fan-Community Gerüchte, Severide würde seinen Ex-Kollegen Casey in Oregon besuchen. Doch mit der definitiven Rückkehr des alten Kollegen nach Chicago hat sich diese Theorie erledigt.

Hat Severide Stress mit Stella?

Flüchtete der Feuerwehrmann vor seinen Beziehungsproblemen mit Stella? Die beiden sind bekanntlich nicht nur verheiratet, sondern arbeiten auch im gleichen Team. Möglicherweise stritten die beiden immer häufiger, sodass sich Severide entschieden hat, das Department zu verlassen und woanders zu arbeiten. Auf diese Weise könnte er jederzeit in die Serie zurückkehren.

Winkt ein neuer Job?

Eine weitere These: Im Office of Fire Investigation wird eine Stelle frei, die für Severide eine neue Chance bedeutet. Hier kann er detektivisch arbeiten und den Ursachen von Bränden auf den Grund gehen. Doch könnte es sein, dass ihm dieser Job auf die Dauer langweilig wird und er sich zu seinen Kolleg:innen an der vordersten Front zurücksehnt.

Auszeit wegen einer schweren Verletzung?

Ein plausible Idee, die ebenfalls in den Fan-Foren kursiert, ist, dass sich Severide bei einem heldenhaften Einsatz schwer verletzt. Er stirbt zwar nicht, bleibt jedoch für längere Zeit arbeitsunfähig.

Chicago Fire ohne Severide? Kann das klappen, oder wird die Serie damit für Dich weniger spannend? Schreib uns Deine Meinung gern in einem Kommentar.

