Cate Blanchett: Das sind die besten Filme der Oscarpreisträgerin

Cate Blanchett gehört zu den renommiertesten Schauspielerinnen im Filmbusiness. Komplexe Frauenrollen sind der Australierin auf den Leib geschrieben. Das beweist sie auch in ihrem neuesten Film „Tár“, der am 2. März in Deutschland startet. Wir verkürzen Dir die Zeit bis zum Kinostart mit unserer Top-6 von Cate Blanchetts besten Filmen.

Cate Blanchett feierte zunächst ganz klassisch im Theater erste schauspielerische Erfolge. Nach einem Abstecher ins australische Fernsehen startete sie mit „Weg aus der Hölle“ (1997) ihre Filmkarriere. Ihre erste Hauptrolle folgte wenig später an der Seite von Ralph Fiennes in „Oscar und Lucinda“. Der Auftakt einer großartigen Erfolgsgeschichte, die mit ihrer nächsten großen Rolle im Musikdrama Tár wohlmöglich weitergeschrieben wird. Die Rolle der charismatischen Chefdirigentin könnte der mittlerweile 53-Jährigen ihren dritten Oscar einbringen. Bis zum Kinostart kannst Du Dir mit unserer Top-6-Liste von Cate Blanchetts besten Filmen selbst ein Bild von ihrem außerordentlichen Talent machen.

1) Elizabeth (1998): Im Mittelpunkt zahlreicher Intrigen

Das britische Historiendrama „Elizabeth“ nimmt Dich mit ins England des Jahres 1558: Unter der Regentschaft der fanatischen Katholikin Königin Maria I. (Kathy Burke) ist das politische Klima vergiftet. Unheilbar krank schreckt die Monarchin nicht vor einem vernichtenden Feldzug gegen die Protestant:innen zurück, bei dem auch ihre protestantische Halbschwester Elizabeth I. (Cate Blanchett) in große Gefahr gerät. Nach Marias Tod besteigt Elizabeth mit gerade 25 Jahren den Thron. Doch selbst ihre engsten Berater hintergehen sie. Als ihr Geliebter Robert Dudley (Joseph Fiennes) ihr auch noch in den Rücken fällt, schlägt Elizabeth gnadenlos zurück.

Gleich für ihre zweite Hauptrolle als Elizabeth I. erhielt Cate Blanchett einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung. Die Fortsetzung „Elizabeth – Das goldene Königreich“ (2007) brachte Cate Blanchett erneut eine Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin ein.

2) Babel (2006): Ein Kampf ums Überleben

Das Episodenfilm-Drama „Babel“ des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu, erzählt drei Geschichten, die zunächst nichts miteinander gemein haben. Eine dieser Geschichten handelt vom wohlhabenden Amerikaner Richard (Brad Pitt) und Susan (Cate Blanchett), die versuchen im Marokko-Urlaub den Verlust ihres Kindes zu verdauen. Doch das wird schnell zur Nebensache, als Susan durch das Fenster des Reisebusses von einer Gewehrkugel lebensgefährlich verletzt wird. Ein Kampf um Susans Leben in der marokkanischen Wüste, weitab von ärztlicher Versorgung, entbrennt. Wie diese Story mit den anderen beiden wohl zusammenhängt?

3) Tagebuch eines Skandals (2007): Zwei gegensätzliche Frauen, die durch die Hölle gehen

Nur wenige Wochen nach „Babel“ kam „Tagebuch eines Skandals“ in die deutschen Kinos. Cate Blanchett schlüpfte hier in die Rolle der Kunstlehrerin Sheba Hart und spielte an der Seite von Judi Dench, die die griesgrämige und alleinstehende Geschichtslehrerin Barbara Covett verkörpert. Die strahlende und scheinbar vom Glück verwöhnte Sheba ist die Neue im Lehrerkollegium – und ist genau das Gegenteil von Barbara. Als die beiden eine Prügelei zwischen zwei Schülern schlichten, schweißt dies die einsame Barbara und die verheiratete Mutter Sheba zusammen. Eine enge Freundschaft entwickelt sich. Doch dann macht Barbara eine schockierende Entdeckung.

Die Handlung des britischen Dramas beruht auf dem Roman „Notes on a Scandal“ (2003) von Zoë Heller. Der Film brachte sowohl Judi Dench, als auch Cate Blanchett eine Oscar-Nominierung ein.

4) Der seltsame Fall des Benjamin Button (2009): Erneut im Duett mit Brad Pitt

Für „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ standen Cate Blanchett und Brad Pitt wieder gemeinsam vor der Kamera. Die Filmfassung einer Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald aus den Zwanzigerjahren beginnt mit folgendem Satz: „Ich wurde unter ungewöhnlichen Umständen geboren.“

Benjamin Button (Brad Pitt) kommt als über 80-jähriger Greis zur Welt und wird immer jünger. Regisseur David Fincher („Sieben“, „Fight Club“) erzählt Benjamins außergewöhnliche Lebensgeschichte vom Ende des Ersten Weltkriegs bis ins 21. Jahrhundert, bei der Benjamin auch seiner großen Liebe Daisy (Cate Blanchett) immer wieder begegnet. Doch Daisy altert, während er verjüngt.

Du hast Lust auf Der seltsame Fall des Benjamin Button bekommen?

5) Blue Jasmine (2013): Unfreiwilliger Lebenswandel

Ihre erste Oscar-Auszeichnung in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin" erhielt Cate Blanchett für „Blue Jasmine". In der US-amerikanischen Tragikomödie von Woody Allen („Der Stadtneurotiker", „Midnight in Paris") spielte die Australierin die versnobte High-Society-Diva Jasmine. Als Ehemann Hal (Alec Baldwin) wegen Betrugs verhaftet wird und das gemeinsame Vermögen futsch ist, muss Jasmine vorübergehend zu ihrer Schwester Ginger (Sally Hawkins) ziehen. Obwohl psychisch ordentlich angeschlagen, versucht Jasmine in den eher bescheidenen Verhältnissen Gingers, nach Außen ihre aristokratische Fassade zu wahren. Wie lange kann das gut gehen?

6) Carol (2015): Ein Fest der Liebe

Mit „Carol" brachte Regisseur Todd Haynes („Dem Himmel so fern", „I'm Not There") den Erfolgsroman „Salz und sein Preis" (1952) von Patricia Highsmith auf die Kinoleinwand.

Die dramatische Romanze erzählt die Liebesgeschichte von Carol (Cate Blanchett) und Therese (Rooney Mara) im New York der Fünfziger Jahre. Carol führt eine unerfüllte Ehe mit ihrem wohlhabenden Mann Harge (Kyle Chandler). Die junge Therese ist mit Richard (Jake Lacy) zusammen, den sie eigentlich gar nicht liebt. Sie träumt von einem Job als Bühnenbildnerin beim Theater. Stattdessen arbeitet Therese in einem Kaufhaus. Dort lernt sie schließlich Carol kennen. Auf einer gemeinsamen Reise entwickelt sich eine ganz besondere Bindung zwischen den Frauen aus der schließlich Liebe wird.

In welchem Film hat Dich Cate Blanchett am meisten überzeugt? Wir sind auf Deinen Kommentar gespannt!

