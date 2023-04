Blue Beetle: Dieser DC-Film mit neuem Superhelden fliegt ins Kino

Ein heiliger Käfer, ein Teenager und angehender Superheld sowie seine wilde Latino-Familie: Das sind DCs Zutaten für ihr neuestes Superhelden-Werk „Blue Beetle”. Wir haben uns mal schlau gemacht, was Du von dem neuen Film mit „Cobra-Kai”-Star Xolo Maridueña erwarten kannst und was ein Blick in die Comicvorlage über eine mögliche Weiterentwicklung des jungen Filmhelden verraten könnte.

Der DC-Film Blue Beetle schwirrt im Sommer auf die große Leinwand! Dabei kannst Du Dich auf eine actionreiche Geschichte in einem futuristischen Setting einstellen, bei dem neben der originalen Story des blauen Käfers auch die Familie eine wichtige Rolle spielen wird.

In dem Trailer siehst Du, wie der junge Latino Jaime Reyes (Xolo Maridueña, bekannt als Miguel aus „Cobra-Kai”) durch mysteriöse Umstände an einen blauen Skarabäus, also einen heiligen Käfer, gerät. Dieser geht sofort mit ihm eine Verbindung ein, „wanzt” sich als biomechanisches Exoskelett an seinen Körper und verleiht ihm Superkräfte. So kann Jaime von jetzt auf gleich per Jetpack ins Weltall fliegen, bekommt einen Scanner-Blick und Flügel, die sogar einen fahrenden Bus durchschneiden können. Dazu kann er mit dem Käferanzug kommunizieren und sich – ähnlich wie Green Lantern – alle Waffen materialisieren, die er sich ausdenkt.

Die Bösewichtin Victoria Kord, die es ebenfalls auf den Käfer abgesehen hat, wird von Oscar-Gewinnerin Susan Sarandon gespielt. Und mit Raoul Max Trujillo, bekannt aus „Mayans M.C.“, bekommt der Film einen weiteren Widersacher namens Carapax.





Worum könnte es in Blue Beetle gehen?

Soweit man es vom Trailer beurteilen kann, dreht es sich bei Blue Beetle um eine Superhelden-Story, wie Du sie wahrscheinlich schon öfter gesehen hast: Ein junger, unsicherer Protagonist bekommt durch ungewöhnliche Umstände Superkräfte verliehen, und muss lernen, sie richtig und verantwortungsvoll einzusetzen.

Was die Geschichte interessant machen dürfte, ist der Umstand, dass Jaimes Käferkräfte alles andere als geheim sind. Denn als er sie erhält, steht er in der Küche, und seine ganze Familie ist dabei. Das dürfte zu witzigen und ungewöhnlichen Situationen führen, zumal ja die meisten DC-Held:innen wie Superman und Batman ihre Superheldenidentität streng geheim halten.

Der Blue Beetle Jaime Reyes ist in der Comicvorlage mexikanisch-amerikanischen Ursprungs und lebt in El Paso, Texas. Im Film ist seine Heimat die fiktive, futuristische Stadt Palmera City. Mit Xolo Maridueña in der Hauptrolle wird Blue Beetle in den Medien als erster Latino in einer Hauptrolle in einem Superhelden-Realfilm gefeiert. Allerdings würde da sicher auch Anti-Held Machete, welcher von Danny Trejo verkörpert wird, ein Wörtchen mitreden wollen…

Blue Beetle Comicvorlage hat eine lange Geschichte

Blue Beetle hatte seinen ersten Auftritt 1939. Er ist somit gerade mal ein Jahr jünger als Superman. Allerdings erschienen Geschichten mit ihm damals noch beim Verlag Fox Features Syndicate und später bei Charlton Comics. Erst in den 1980ern kaufte DC die Exklusivrechte an ihm und anderen Charlton-Held:innen.

Ähnlich wie bei The Flash und Green Lantern haben im Laufe der Jahre mehrere Personen den Blue-Beetle-Anzug getragen. In den Comics war der erste Blue Beetle Garrett, der den blauen Skarabäus aus einer ägyptischen Grabstätte bekommen hatte und durch ihn magische Kräfte bekam. Sein Nachfolger war Ted Kord, der 1966 seinen ersten Auftritt hatte. Er erbte das mysteriöse Artefakt von Garrett, hatte allerdings keinen Zugang zu dessen Kräften, und nutzte, ähnlich wie Bruce Wayne oder Tony Stark, technische Gerätschaften und Kampfkünste, um gegen das Böse zu kämpfen. Ted Kords war 40 Jahre lang der Blue Beetle, bevor ihn 2006 der Highschool-Schüler Jaime Reyes ablöste.

Wird es zu einem Team-up mit Booster Gold kommen?

Zwar hatte Blue Beetle stets seine eigene Comic-Reihe, aber er war auch oft Teil von Superhelden-Teams, wie den Teen Titans oder der Justice League. Sehr beliebt ist sein Team-up mit Booster Gold, einem überheblichen Zeitreisenden aus dem 25. Jahrhundert. Dieser interessante Charakter ist immer wieder im Gespräch, bald ebenfalls in das DC-Filmuniversum einzutreten. So gab etwa „The Suicide Squad”-Regisseur James Gunn an, sehr gerne etwas mit Booster Gold zu machen. Wenn die Verfilmung von Blue Beetle erfolgreich sein sollte, wäre es also durchaus denkbar, dass es einmal zu einem Zusammentreffen von Blau und Gold kommen könnte.

Wann erscheint der DC-Film Blue Beetle?

Während US-Fans sich auf den 18. August 2023 freuen, um Blue Beetle im Kino erleben können, musst Du Dich noch ein wenig gedulden. Ein Starttermin für den Superheldenfilm hierzulande ist noch nicht bekannt. Wir behalten für Dich den Überblick und lassen Dich wissen, wann Du auch in den Genuss des Films kommst.

Was hältst Du vom Trailer zum neuen DC-Film Blue Beetle? Schreib uns in die Comments!



