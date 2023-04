Ob Gespenstergeschichten oder Familiendramen: Die besten Bill Murray-Filme sind so facettenreich wie der Hollywood-Star selbst. Zum 30. Geburtstag von „Und täglich grüßt das Murmeltier“ haben wir seine besten Streifen für Dich zusammengestellt.

Bill Murray: Das sind seine Top-8 Film-Highlights © 1993 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Golfcaddy, Drogendealer, Hollywood-Star: William James „Bill“ Murray hat schon einiges gesehen und erlebt. Zur Welt kommt er am 21. September 1950 in der Nähe von Chicago; durch seine acht Geschwister erfährt er reichlich Unterstützung. Seine ersten Gehversuche als Schauspieler unternimmt er in einem Improvisationstheater, bevor ihm 1984 der große Durchbruch gelingt: mit einer Geister-Komödie, die Du bestimmt kennst.

1) Ghostbusters (1984): Who you gonna call?

Seit fast 40 Jahren weißt Du ganz genau, wen Du anrufen musst, wenn es bei Dir zuhause spukt: die Ghostbusters! Zum ersten Team der Geistrjäger gehört auch Peter Venkman (Bill Murray), der nie um einen zynischen Spruch verlegen ist. Ein besonderer Auftrag fordert das Trio Venkman, Stantz (Dan Aykroyd) und Spengler (Harold Ramis) heraus. Sie müssen die Gottheit Gozor bezwingen um die Erde vor der Zerstörung zu bewahren.

2) Die Geister, die ich rief … (1988): Die Weihnachtsgeschichte mal anders

Wie man Karriere macht, weiß Francis Xavier Cross (Bill Murray) bestens. Doch von Weihnachten hat der selbstsüchtige Fernsehproduzent absolut keine Ahnung. Nächstenliebe? Pah. Hauptsache, die Zahlen stimmen. Um ihn eines Besseren zu belehren, besuchen ihn drei Weihnachtsgeister. Ob das hilft? Eine gelungene weihnachtliche Mediensatire mit Bill Murray in Höchstform!

3) Und täglich grüßt das Murmeltier (1993): Bill Murray in der Zeitschleife

„They say we’re young and we don’t know / We won’t find out until we grow“ – Für Phil Connors (Bill Murray) beginnt jeder neue Tag mit diesen Textzeilen aus dem Song „I Got You Babe“ von Sonny & Cher. Das liegt allerdings nicht daran, dass der TV-Wetteransager so ein großer Fan des Musik-Duos ist, sondern daran, dass er in einer Zeitschleife festhängt. Immer wieder erlebt er denselben Tag und folglich weckt ihn sein Radiowecker immer wieder mit demselben Lied – bis sich Connors schließlich selbst findet und den Spuk beenden kann.

4) Ed Wood (1994): Bill Murray als loyale Drag-Queen

In der abgefahrenen Tragikomödie „Ed Wood“ verneigt sich Hollywood-Legende Tim Burton vor dem gleichnamigen Regisseur, zu dessen Werk Trash-Klassiker wie „Plan 9 aus dem Weltall“ (1959) gehören. In jenem Streifen ist auch Drag-Queen und Schauspieler John „Bunny“ Breckinridge zu sehen, der in Ed Wood von Bill Murray verkörpert wird. So wahnwitzig die Ideen seines Freundes Ed auch klingen: Bunny unterstützt ihn.

5) Rushmore (1998): Liebesstreit mit Happy End

In „Rushmore“ von Regisseur Wes Anderson buhlen der 15-jährige Schüler Max Fischer (Jason Schwartzman) und der rund 50-jährige Geschäftsmann Herman Blume (Bill Murray) um dieselbe Frau (Olivia Williams). Das kann nicht gut gehen und es kommt zum erbitterten Kleinkrieg zwischen den beiden Herren. Für Murray markiert der Streifen die erste Zusammenarbeit mit Regisseur Wes Anderson – der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

6) Die Royal Tenenbaums (2001): Ein schrilles Familiendrama

Raleigh St. Clair (Bill Murray) hat es nicht leicht. So ist er zwar eigentlich mit Margot (Gwyneth Paltrow) verheiratet, doch die hegt Gefühle für ihren Adoptivbruder Richie (Luke Wilson). Die Hauptfigur in Wes Andersons „Die Royal Tenenbaums“ ist Richies Vater Royal Tenenbaum (Gene Hackman), der nach etlichen Jahren zu seiner Familie zurückkehrt und sich mit den unterschiedlichsten Schwierigkeiten konfrontiert sieht.

7) Lost In Translation (2003): Gestrandet in Tokio

In „Lost in Translation“ hat Film-Star Bob Harris (Bill Murray) seine besten Tage hinter sich. Statt im nächsten Blockbuster mitzuspielen, reist er nach Tokio, um in einer Whiskey-Werbung mitzumachen. Die Telefonate mit seiner Frau sind wortkarg und er fühlt sich einsam. Doch dann lernt er die deutlich jüngere Charlotte (Scarlett Johansson) kennen. Auch sie ist unzufrieden mit ihrem Leben – und die beiden freunden sich an.

8) Die Tiefseetaucher (2004): Bill Murray als Ozean-Filmemacher

Auch in „Die Tiefseetaucher“ von Wes Anderson schlüpft Bill Murray in die Rolle eines alternden Film-Stars. Die Arbeit von Steve Zissou (Bill Murray) findet allerdings nicht vor der Kamera statt, sondern dahinter – er ist nämlich ein berühmter Ozeanograph und Dokumentarfilmer. Wieder einmal verleiht Murray seiner Figur – die dem tatsächlichen Naturfilmer Jacques Cousteau nachempfunden ist – eine Mischung aus Tiefe und Humor.

• Vincent (2014)

• Grand Budapest Hotel (2014)

• Monuments Men – Ungewöhnliche Helden (2014)

• The French Dispatch (2021)

