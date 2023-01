Baki: Das ist die richtige Reihenfolge des Kampfsportanimes  

Tagsüber Highschool-Schüler, nachts Martial-Arts-Kämpfer im Untergrund der japanischen Metropole Tokio – ein echter Bilderbuch-Charakter für Anime-Fans! In welcher Reihenfolge Du Dir Baki und somit die fünfteilige Saga um den stärksten Jungen der Welt am besten anschaust, erfährst Du hier.

Vom erfolgreichen Manga auf die Leinwand – mit über 60 Millionen Lesern begeistert die Kampfsport-Serie Baki Manga-Liebhaber:innen auf der ganzen Welt. Auch die im japanischen Original von Nobunaga Shimazaki und Kenjirô Tsuda gesprochene, für Netflix produzierte TV-Adaption überzeugt mit dynamischer Kampfsport-Action und animetypischer Ästhetik. Auch nach fünf unterschiedlichen Reihen und Spin-offs ist der Kampf zwischen Gut und Böse noch lange nicht auserzählt.

Das ist die chronologische Baki-Reihenfolge



Auch wenn sich der Zeichenstil über die Jahre gewandelt hat, basieren sämtlich fünf Adaptionen des Baki-Universums auf den Original-Mangas von Keisuke Itagaki. Am besten schaust Du Dir Baki in chronologischer Reihenfolge an – ausgehend vom jeweiligen Erscheinungsdatum. Daraus ergibt sich folgende Struktur:

• „Grappler Baki“ (OVA, 1994)

• „Grappler Baki“ (Serie, 2001)

• „Baki-dō“ (OVA, 2016)

• „Baki“ (Serie, 2018)

• „Baki Hanma“ (Serie, 2021)

Chronologische Reihenfolge: Plot der Baki-Adaptionen von 1994 bis 2021



Grappler Baki (1994): Die Saga beginnt

Als Auftakt der Baki-Reihe führt Grappler Baki aus dem Jahr 1994 in die Handlung der Animeserie ein. Die Handlung der 45-minütigen Original-Video-Animation in der Regie von Yūji Asada setzt direkt bei den japanischen Karate-Meisterschaften ein, bei denen der junge Baki mühelos einen Gegner nach dem anderen auf die Matte befördert.

Schon bald stellt sich heraus, dass die Meisterschaftsteilnahme lediglich als Vorbereitung für eine weitaus größere Mission dient. In einer Kampfarena im Untergrund Tokios sieht Baki sich mit Widersachern konfrontiert, von denen nicht selten eine tödliche Gefahr ausgeht. Wird er sich auch in diesem Kontext beweisen können?

Grappler Baki (2001): Vertiefung des rasanten Kick-offs von 1994

Inspiriert von seinem Vater Yujiro verfolgt der junge Baki Hanma ehrgeizig sein Ziel, der stärkste Kämpfer der Welt zu werden. Unermüdlich arbeitet und feilt er an Körper, Geist und Technik. Auf seiner Reise durch die Welt stellt sich Baki mächtigen Gegnern, festigt das Vertrauen in seine Fähigkeiten und findet abseits der Kampfarenen wahre Freunde. Schließlich kehrt er nach Tokio zurück – bereit, den Titel des Kämpferkönigs von seinem hoch verehrten Vater zu übernehmen.

Die erste serielle Visualisierung der Baki-Animes umfasst 24 Folgen.

Baki-dō (2016)

Nachdem Baki zum Höhepunkt der vorangegangenen Serie Grappler Baki triumphiert hat, widmet er sich weiter der Perfektionierung seiner Martial-Arts-Skills. Wirkliche Herausforderungen bieten sich dem emsigen Schüler in seiner Trainingspraxis jedoch nicht. Als der japanische Premierminister ein Klon-Projekt auf den Weg bringt, um ein identisches Ebenbild des Martial-Arts-Meisters Musashi Miyamoto zu erschaffen, sieht sich Baki Hanma wieder einmal mit einem Kampf auf Leben und Tod konfrontiert.

Diese Original-Video-Animation wurde zum 25-jährigen Jubiläum der Manga-Serie veröffentlicht.

Baki (2018)

Im Juni 2018 erstmals auf Netflix veröffentlicht, knüpft diese 26-teilige Serie unmittelbar an die Handlung der Original-Video-Animation Baki-dō aus dem Jahr 2016 an. Auch in dieser Adaption wird vor allem der Werdegang von Baki Hanma thematisiert: Ein junger Athlet mit der Mission, seinen Vater als stärksten Kämpfer der Welt zu übertreffen.

Fünf der brutalsten, zum Tode verurteilten Gefängnisinsassen der Welt stellen sich dem Nachwuchskämpfer. Unterstützung erhält dieser von seinen Freunden und Kampfkunstkriegern Kaoru Hanayama, Gouki Shibukawa, Retsu Kaioh und Doppo Oroch. Ein epischer Showdown sorgt für jede Menge Nervenkitzel.

Diese Netflix-Serie umfasst 26 Episoden in zwei Staffeln.

Baki Hanma (2021)

Die jüngste Ergänzung des Anime-Epos ist die für Netflix produzierte Serie Baki Hanma. Um seine Fähigkeiten weiter zu perfektionieren, sucht Baki das Schwarze Pentagon auf. Dort erwartet ihn mit Mr. Unchained ein würdiger Sparring-Partner. Auch die Entführung des US-Präsidenten wird hier am Rande thematisiert – schließlich muss man sich den Zutritt zum Hochsicherheitsgefängnis erst einmal „verdienen“. Der temporeiche Plot der 12-teiligen Animeserie stellt eindrucksvoll unter Beweis, wie weit Baki geht, um seine kämpferischen Ziele zu erreichen.

Eine zweite Staffel wurde bereits im Frühjahr 2022 von Netflix in Aussicht gestellt.

Reihenfolge von Baki: Auf diesen Plattformen kannst Du den Kampfsportanime streamen

Mit der Baki-Adaption von 2018 und der Serie Baki Hanma von 2021 stehen die zwei aktuellsten Teile des Anime-Epos bei Netflix zur Verfügung. Die ursprüngliche Grappler-Baki-Verfilmung von 2018 sowie die Original-Video-Animationen von 1994 und 2016 kannst Du Dir bei YouTube anschauen.

Du möchtest tiefer in die faszinierende Welt asiatischer Animes eintauchen? Das sind unsere Empfehlungen für die besten Animeserien auf Crunchyroll.

In welcher Reihenfolge hast Du Dir Baki zum ersten Mal angesehen? Freust Du Dich bereits auf die angekündigte zweite Staffel? Schreibe es uns in die Kommentare.

