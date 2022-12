Babylon – Im Rausch der Ekstase streamen: Das Epos mit Brad Pitt im Heimkino

Ein Hollywoodfilm über Hollywood: Das Epos mit Brad Pitt und Margot Robbie erzählt von Glanz und Elend in den frühen Tagen der Traumfabrik. Wir erzählen Dir, wann und wo Du „Babylon – im Rausch der Ekstase” streamen kannst.

Wann kannst Du Babylon – Im Rausch der Ekstase streamen?

In der Regel dauert es einige Monate, bis Du einen Blockbuster im Heimkino genießen kannst. Bis Du Babylon – Im Rausch der Ekstase streamen kannst, könnte es bis Mitte 2023 dauern, vielleicht sogar noch etwas länger.

Denn dieser Film fällt aus dem Rahmen: Es handelt sich um eine teure Prestigeproduktion mit Starbesetzung und Mega-Aufwand. Der Film gilt als Oscar-Kandidat und startet daher bereits im Dezember 2022 in ausgewählten US-Kinos, ehe er im Januar landesweit auf die Leinwand kommt.

Die Oscars werden am 12. März 2023 vergeben. Bis dahin dürfte sich Babylon in den Kinos halten. Und mit möglichen goldenen Trophäen im Gepäck auch noch einige Zeit länger. In Deutschland startet Babylon am 19. Januar 2023 in den Kinos.

Netflix, Amazon und Co.: Wo kannst Du Babylon streamen?

Babylon – Im Rausch der Ekstase ist eine Produktion des Hollywood-Studios Paramount Pictures. Das Unternehmen hat mit Paramount+ einen eigenen Streamingdienst. Es ist daher anzunehmen, dass Du Babylon – Im Rausch der Ekstase bei Paramount+ streamen kannst. Der Dienst ist seit dem 8. Dezember 2022 auch in Deutschland verfügbar.

Die üblichen Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video kommen für diesen Film als Streamingplattform also eher nicht infrage. Sobald es einen Streamingstart für Babylon gibt, wirst Du es an dieser Stelle erfahren.

Wann erscheint der Film als VoD, DVD und Blu-ray?

Einige Wochen bevor ein Kinofilm bei einem der Streamingdienste landet, erscheint er üblicherweise als Video-on-Demand, DVD und Blu-ray. Für Babylon – Im Rausch der Ekstase gibt es noch keine entsprechenden Veröffentlichungstermine.

Darum geht’s in Babylon – Im Rausch der Ekstase

Der Film von Regisseur Damien Chazelle (“La La Land”) ist mit 180 Minuten richtig lang. Aber das ist auch kein Wunder, denn es handelt sich um einen Monumentalfilm alter Schule. Die Handlung umspannt etwa drei Jahrzehnte von den 1920er- bis in die 50er-Jahre.

Es geht um nicht weniger als Hollywood selbst, in diesem Fall um die sogenannte goldene Ära der Traumfabrik, den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm und den beginnenden Abstieg der Branche nach dem Zweiten Weltkrieg.

Im Mittelpunkt steht der mexikanische Immigrant Manuel (Diego Calva), der 1926 in Kalifornien strandet und unbedingt zum Film will. Doch die Trauben hängen hoch, Manuel schlägt sich mit Handlanger-Jobs für Filmproduzenten durch.

Bei einer der üblichen ausschweifenden Partys des Filmvolks lernt er die Schauspielerin Nellie (Margot Robbie) und den Hollywoodstar Jack Conrad (Brad Pitt) kennen. Von da an scheint der Weg für Manuels Hollywood-Karriere geebnet zu sein.

Siehst Du Babylon im Kino, oder wartest Du, bis der Film fürs Heimkino erscheint? Schreib uns Deine Meinung gern in einem Kommentar.

