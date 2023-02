Ant-Man and The Wasp: Quantumania streamen – Der Marvel-Film im Heimkino

Featured: Doctor Strange 2: Wann kannst Du den Film streamen?

Mit „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ist im Mai 2022 wieder ein heiß ersehnter MCU-Kracher im Kino gelandet. Hier erfährst Du, wo und wann Du Doctor Strange 2 mit Benedict Cumberbatch demnächst streamen kannst.Wann kannst Du Doctor Strange 2 bei Disney+ streamen? Mittlerweile gibt es einen Termin für den Streamingstart von Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Der Film ist ab dem 22. Juni 2022 bei Disney+ verfügbar. Wenn Du ein Abonnement bei dem Streamingdienst hast, kannst Du den Film also ab diesem Tag zu Hause ansehen. Damit liegen nur 49 Tage zwischen Kinostart und Release bei Disney+. Bei den Marvel-Filmen „Eternals” und „Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings” waren es noch 69, beziehungsweise 71 Tage zwischen Kinopremiere und Start bei dem hauseigenen Streamingdienst. MCU Phase 4: So bombastisch geht es bei Marvel ab 2022 weiter Dass der Blockbuster auch bei Netflix landet, ist leider unwahrscheinlich. Seit dem Start von Disney+ im Jahr ...