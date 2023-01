Mit herzzerreißenden Platin- und Goldhits wie „Rehab“ oder „Back to Black“ hat Amy Winehouse Fanherzen berührt. Regisseurin Sam Taylor will nun ihr Vermächtnis ehren und arbeitet an einem Biopic der Soul- und Jazzsängerin. „Back To Black“ soll der Film heißen – und er erzählt die Geschichte eines unglaublichen Aufstiegs.

Amy Winehouse-Biopic: Was wir bisher über Back To Black wissen © STUDIOCANAL

Aus einer Jazz-verrückten Familie an die Spitze der Pop-Welt: 2003 veröffentlicht Winehouse ihr Debütalbum „Frank“, damals ist sie 20 Jahre alt. Drei Jahre später bringt sie ihre zweite Platte „Back To Black“ raus, für die sie allein in ihrer britischen Heimat 14-faches Platin abräumt. Als wäre das noch nicht genug, gewinnt sie mit dem Album fünf Grammys und staubt auch darüber hinaus alle möglichen Preise ab. Im Amy Winehouse-Biopic Back To Black beleuchtet Regisseurin Sam Taylor-Johnson die viel zu kurze Lebensgeschichte der talentierten Sängerin.

Back To Black: Das Leben von Amy Winehouse als Biopic

Schon als Kind ist Amy Winehouse ständig von Musik umgeben. Ihre Onkel verdienen ihren Lebensunterhalt mit Jazz, Großmutter Cynthia arbeitet als professionelle Sängerin. Papa Winehouse singt seiner Tochter eher zuhause vor, vor allem Lieder von Frank Sinatra. Mit der Schule kann Amy nicht allzu viel anfangen und nutzt mit 16 die erste Gelegenheit, um den Weg als professionelle Musikerin einzuschlagen. Das Vorhaben gelingt, doch ihre Dämonen wird sie leider nicht los. Immer wieder leidet Winehouse unter ihrer Drogen- und Alkoholsucht; auch eine Essstörung macht ihr zu schaffen. Mit nur 27 Jahren stirbt die Musikerin entkräftet an einer Alkoholvergiftung. Das Biopic Back To Black soll nun Amys Aufstieg zum Ruhm als auch ihre Tiefpunkte im Leben beleuchten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sam Taylor-Johnson (@samtaylorjohnson)

Cast und Team von Back To Black

Die Regie von Back To Black übernimmt Sam Taylor-Johnson, die Du vielleicht als Macherin von der „Fifty Shades Of Grey“-Verfilmung kennst. Auch in der Musik-Szene kennt sich Taylor-Johnson bestens aus. So setzte sie 2009 das John Lennon-Biopic „Nowhere Boy“ um; 2011 drehte sie mit R.E.M. das Musikvideo zu deren Song „Überlin“. Die Hauptrolle als Amy Winehouse wird die britische Schauspielerin Marisa Abela übernehmen, die bisher vor allem im britischen TV auftrat, aber auch in der HBO-Serie „Industry“ mitspielte. 2023 wird sie zudem in der „Barbie“-Verfilmung von Greta Gerwig zu sehen sein. Ob Back To Black ebenfalls noch dieses Jahr erscheint, ist fraglich. Für die Wartezeit haben wir die besten Biopics für Dich zusammengestellt:

