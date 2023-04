American Born Chinese auf Disney+: Alles zur Handlung, dem Cast und dem Start der neuen Disney-Serie

Chinesische Mythen, Gottheiten und das verrückte Alltagsleben eines asiatischen Highschool-Schülers in Amerika – das erwartet Dich mit der neuen Serie „American Born Chinese“. Das Sahnehäubchen der Serie? Du wirst viele bekannte Gesichter vom siebenfachen Oscar-Gewinner „Everything Everywhere All at Once“ wiedersehen. Wir geben Dir Einblick in Handlung, Besetzung und Start der Fantasy-Comedy-Serie.

Komödiantisches, Action und Fantasy – all das vereint die neue Disney-Serie American Born Chinese, die am 24. Mai 2023 auf Disney+ startet. Mit Michelle Yeoh und Ke Huy Quan spielen gleich zwei frischgebackene Oscarprämierte mit. Die beiden sind nicht die einzigen bekannten Gesichter aus Everything Everywhere All at Once.

Die Geschichte der US-amerikanischen Serie American Born Chinese basiert auf dem Graphic Novel des „Avatar – Der Herr der Elemente“-Autoren Gene Luen Yang. Geschrieben haben die Adaption Charles und Kelvin Yu („Bob’s Burgers“) und die Regie übernahmen Lucy Liu („Elementary“) und Destin Daniel Cretton („Just Mercy“). Alles zur Handlung, dem Cast und dem Starttermin von American Born Chinese erfährst Du hier.

American Born Chinese: Das wissen wir bisher zur Handlung

Die Disney+-Serie American Born Chinese nimmt Dich mit in die Welt von Jin Wang (Ben Wang). Als Kind chinesischer Immigrant:innen fällt es ihm besonders schwer, seinen Familienalltag und das High-School-Leben unter einen Hut zu bringen. Deshalb macht Jin der Wechsel an eine neue Schule, wo er der einzige chinesisch-amerikanische Schüler zu sein scheint besonders zu schaffen. Seine Schwärmerei für Mitschülerin Amelia (Sydney Taylor) bringen seine Gefühle noch mehr durcheinander.

Als Wei-Chen (Jim Liu), ein Austauschschüler aus China an Jins High School kommt, brechen zunächst glücklichere Zeiten an, denn Wei-Chen und Jin Wang freunden sich schnell an. Diese neue Freundschaft hat allerdings weitreichende Folgen, denn Jin wird dadurch unwissentlich mitten in einen Kampf unterschiedlicher Gottheiten aus der chinesischen Mythologie gezogen. Was das genau heißt, erfährst Du, wenn die Serie am 24. Mai startet.

Der Cast der Disney+-Serie

Ben Wang ist bisher ein recht unbeschriebenes Blatt in der Filmbranche. Zuletzt spielte er in Filmen und Serien wie „Chang Can Dunk“, „Sex Appeal“, „Search Party“ und „McGyver“ mit.

Gleich vier Schauspieler:innen des Hauptcasts von Everything Everywhere All at Once siehst Du in American Born Chinese wieder.

Die diesjährige Oscargewinnerin Michelle Yeoh und Protagonistin von Everything Everywhere All at Once verkörpert Guanyin. Guanyin ist die bescheidene Tante von Wei-Chen. Sie hilft ihrem Neffen bei den Herausforderungen der Schule. Ganz nebenbei muss sie aber auch noch ihre geheime Identität als allmächtiger buddhistischer Bodhisattva des Mitgefühls wahren.

Aus dem siebenfachen Oscargewinner sind neben Michelle Yeoh noch Ke Huy Quan, der den Oscar für die beste männliche Nebenrolle erhielt, in American Born Chinese zu sehen. Er spielt Freddy Wong. Außerdem die Oscarnominierte Stephanie Hsu, die in der neuen Disney-Serie Shiji Niangniang, die Göttin der Steine, verkörpert. Das Quartett der Everything Everywhere All at Once Schauspieler:innen komplett macht Altstar James Hong („Kung Fu Panda“, Big Trouble in Little China“), der vor kurzem seinen 94. Geburtstag feierte. Hong schlüpft in die Rolle des Jade Emperor, der höchsten Gottheit im Daoismus.

Yeo Yann Yann verkörpert Jins willensstarke und eigensinnige Mutter Christine. Die aus Malaysia stammende Schauspielerin hat in Filmen wie „Wet Season“, „Rise of the Legend“ und „Ilo Ilo“ mitgewirkt.

Chin Han spielt Jins Vater. Er ist ein hart arbeitender Mann und ein hingebungsvoller Vater. Chin Han kennst Du vielleicht durch seine Rollen in „Marco Polo“, „Contagion“ oder „The Dark Night“.

In der Rolle des Sun Wukong, dem legendären, allmächtigen Gott aus dem chinesischen Epos „Die Reise nach Westen“ erlebst Du Daniel Wu. Zu seinen bekanntesten Filmen und Serien zählen „New Police Story“, „Westworld“ und „Warcraft: The Beginning“.

Wann startet American Born Chinese?

Du kannst den Start der Serie American Born Chinese kaum noch erwarten? Bis zum 24. Mai 2023 musst Du Dich noch gedulden, denn dann fällt der weltweite Startschuss auf Disney+. Bis dahin kannst Du Dir zum Beispiel mit dem diesjährigen Oscar-Hit „Everything Everywhere All at Once“, die Zeit vorm Bildschirm vertreiben.

