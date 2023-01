Alles zu Asbest Staffel 2: Geht Momos Geschichte weiter?

Die neue ARD-Serie von Schauspieler und Regisseur Kida Khodr Ramadan hat sich schon am Startwochenende in der ARD-Mediathek zum absoluten Publikumsliebling entwickelt. Das sind gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung! Worum geht es in der Serie und welche Entwicklung könnte Asbest Staffel 2 nehmen?

Was geschieht im Serien-Highlight Asbest?

Achtung, Spoiler: Um nachvollziehen zu können, wie es bei Asbest Staffel 2 weitergehen könnte, folgt hier eine Zusammenfassung der ersten Staffel.

Die ARD-Serie Asbest zeigt eine besonders tragische Seite des organisierten Verbrechens. Dabei geht es um den 19-jährigen Momo, gespielt von Rapper Xidir (bürgerlich Koder Alia). Der will nichts mit den kriminellen Machenschaften seiner Familie zu tun haben, konzentriert sich stattdessen auf seinen Traum von einer Karriere als Profi-Fußballer.

Die Weichen dafür sind bereits gestellt, denn ein Vertragsangebot der U23-Mannschaft von Hertha BSC hat er. Alles läuft gut und Momo schmiedet bereits Hochzeitpläne mit seiner Freundin Daniela. Doch dann schieben ihm zwei Cousins die Verantwortung für einen Überfall in die Schuhe und er wird aus heiterem Himmel zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt.

Der unschuldige Momo droht im Gefängnis unter die Räder zu kommen. Die Fußballmannschaft der Häftlinge gibt ihm zwar Halt, doch sein Onkel Amar (Stipe Erceg) setzt ihn von außerhalb der Mauern unter Druck und verlangt, dass Momo für ihn dealt.

Als sich Momo mit dem „Kurden” einlässt, der als King im Knast die Strippen zieht, gerät er immer weiter in den Strudel aus Gewalt und Verbrechen. Der Kurde wird übrigens von Asbest-Regisseur Kida Khodr Ramadan gespielt, der bereits im Serienhit „4 Blocks” den Charakter Tony Hamady verkörperte.

So gerät Momo ungewollt und gegen seine Überzeugung in die Fänge des Clan-Milieus. Erst im Knast wird er selbst zum Kriminellen. Aus purer Verzweiflung startet er am Ende der ersten Staffel einen Fluchtversuch. Ob dieser erfolgreich endet, bleibt jedoch ungewiss.

Wie wahrscheinlich ist die Ankündigung von Asbest Staffel 2?

Asbest ist am 20. Januar 2023 gestartet und erzielte bereits am ersten Wochenende fast 3 Millionen Abrufe. Das ist der erfolgreichste Start einer Serie in der ARD Mediathek. Dieser sensationelle Zuspruch und zahlreiche offene Handlungsstränge schreien geradezu nach einer Fortsetzung.

Derzeit hat die ARD zwar Asbest Staffel 2 noch nicht angekündigt – aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis dies geschieht. Schließlich hat die Serie innerhalb kürzester Zeit ein großes Publikum erreicht und die Story bietet enormes Potenzial für eine spannende Weiterentwicklung.

Asbest Staffel 2: So könnte es weitergehen

Angenommen, Momo ist der Gefängnisausbruch am Ende der ersten Staffel gelungen. Dann stellt sich in Asbest Staffel 2 zunächst die Frage, wo er sich verstecken kann. Zu seiner Mutter oder Freundin wird nicht möglich sein, da würde die Polizei ihn sofort finden. Zum Clan rund um Onkel Amar wird er nicht wollen – zumal er auch dort nicht vor der Polizei und vermutlich nicht einmal vor seinen Verwandten sicher wäre.

Möglicherweise verlässt er Berlin zunächst, vertraut sich seinem Trainer aus der Haftanstalt an oder taucht anonym in einer Obdachlosenunterkunft ab. Doch wie lange kann das gut gehen? Mittel- und Langfristig wird er sich in Asbest Staffel 2 nicht verstecken können. Zumal er inzwischen auch kein unbeschriebenes Blatt mehr ist. Schließlich hat seine ursprünglich weiße Weste im Knast sehr dunkle Flecken bekommen und bei seinem Fluchtversuch wurde ein Justizbeamter schwer verletzt.

Was bleiben ihm also für Möglichkeiten, wenn nach ihm gefahndet wird? Soll er sich stellen und kooperieren, indem er gegen seine eigene Familie und andere Größen des organisierten Verbrechens aussagt? Vielleicht kann er an einem Zeugenschutzprogramm teilnehmen und dadurch Straferlass und eine neue Identität erhalten. Der Traum vom Fußballprofi scheint jedenfalls zerplatzt.

Vielleicht sinnt er in Asbest Staffel 2 aber auch auf Rache an Amar, der indirekt für Jameels (möglichen) Tod verantwortlich ist und seine Freundin Dani entführt hat. Auch Momos Mutter Amila könnte übrigens auf Rache an Amar aus sein. Schließlich trägt dieser die maßgebliche Schuld am Zerfall ihrer Familie, angefangen beim Tod ihres Mannes vor vielen Jahren.

In jedem Fall steckt in den neuen Folgen jede Menge Konfliktpotenzial. Für den Fall, dass Momo geschnappt oder sein Fluchtversuch von vorneherein gescheitert ist, erwartet ihn mit Sicherheit eine zusätzliche und deutlich längere Haftstrafe. Möglicherweise steigert das aber seine Reputation unter den Häftlingen noch weiter und treibt ihn noch tiefer in die Gewaltspirale.

Der Cast: Wer könnte in Staffel 2 von Asbest zurückkehren?

Bei vielen Figuren können wir uns sicher sein, dass es in der nächsten Season zu einem Wiedersehen kommt. Dazu gehören:

• Xidir (Koder Alian) als Momo Kaval

• Lulu Hacke als Daniela Nowak

• Stipe Erceg als Amar

• Jasmin Tabatai als Amila Kaval

• Veysel als Hassan

• Christian Kahrmann als Robert Nowak

• Wotan Wilke Möhring als Henry Wetzel

• David Kross als Wiktor

• Kida Khodr Ramadan als Kurde

• Frederick Lau als Verrückter Holger

• Anatole Taubman als Peter Stoltz

• Claudia Michelsen als Gefängnisdirektorin König

• Ludwig Trepte als Champagner-Charlie

Ein Fragezeichen steht sicherlich hinter dem möglichen Auftritt von Shadi Eck als Jameel Kaval. Denn Momos jüngerer Bruder wurde im Finale von Asbest Staffel 1 allem Anschein nach von Henry und Volker erschossen. Dass Jameel überlebt hat, scheint mehr als fraglich.

Auch Sönke Möhring als Henrys Bruder bekommen wir, wenn überhaupt, höchstens noch in Rückblenden zu sehen. So haben wir in Staffel 1 erfahren, dass er von Amar brutal erschlagen wurde.

Was hältst Du von Asbest? Glaubst Du, Momo wird heil aus der Geschichte herauskommen? Hinterlass uns gerne Deine Meinung in den Kommentaren!

