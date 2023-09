After: Die Reihenfolge der Filme und Bücher

In Anna Todds „After“-Bestsellern dreht sich alles um die leidenschaftliche Liebe von Tessa Young und Hardin Scott. So aufwühlend die emotionalen Höhen und Tiefen der After-Reihe auch sind, so einfach lassen sich die Bücher und Filme chronologisch lesen und anschauen. Wir erklären Dir die richtige After-Reihenfolge!

Alles begann 2013 mit einer Fan-Fiction über One-Direction-Musiker Harry Styles. In ihrer Fan-Geschichte ließ Autorin Anna Todd ihrer Fantasie auf der Plattform Wattpad freien Lauf und rechnete nicht mit dem Erfolg, der auf sie wartete.

Bereits ein Jahr später sicherte sich Paramount Pictures im Zuge der Erfolgswelle von „Fifty Shades of Grey” die Rechte an der erotischen Liebesgeschichte. Mit „After Passion“ folgte 2019 die erste Verfilmung, die weltweit rund 70 Millionen Dollar einspielte.

Inzwischen umfasst die Filmreihe vier Teile basierend auf Anna Todds ungebrochen erfolgreichen After-Büchern. Der fünfte Teil „After Everything“ kommt allerdings nicht in die Kinos, sondern startet am 3. Oktober 2023 bei Amazon Prime Video.

Die richtige After-Reihenfolge

Wenn Du zum ersten Mal in die Welt von Tessa Young und Hardin Scott eintauchst, stellt sich die Frage nach der richtigen After-Filme-Reihenfolge. Da es sich um chronologisch aufeinander aufbauende Geschichten handelt, kannst Du Dich einfach vom ersten bis zum fünften Teil durchschauen.

After-Filme-Reihenfolge

• 2019: After Passion (Originaltitel: After)

• 2020: After Truth (Originaltitel: After We Collided)

• 2021: After Love (Originaltitel: After We Fell)

• 2022: After Forever (Originaltitel: After Every Happy)

• 2023: After Everything (Originaltitel: After Everything)

After-Bücher-Reihenfolge

• 2014: After: Passion (Originaltitel: After)

• 2014: After: Truth (Originaltitel: After We Collided)

• 2014: After: Love (Originaltitel: After We Fell)

• 2015: After: Forever (Originaltitel: After Ever Happy)

• 2015: After: Before Us (Originaltitel: Before; Prequel-Novelle)

In dieser Reihenfolge schaust Du die After-Filme

Die Liebesbeziehung um die Klassenbeste Tessa und den Bad Boy Hardin verläuft stürmisch und voller Leidenschaft, Eifersucht und prickelnder Erotik. Unsere Zusammenfassung verschafft Dir den nötigen Überblick.

After Passion (2019)

Tessa Young (Josephine Langford) führt das perfekte Leben einer Einser-Schülerin inklusive Highschool-Liebe Noah. Kaum verschlägt es sie ans College, bekommt ihre heile Welt jedoch Risse. Sie trifft auf den mysteriösen und verschlossenen Bad Boy Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), der plötzlich im Zimmer ihres Studentenwohnheims steht.

Nach mehreren aufwühlenden Ereignissen kommen sich Tessa und Hardin schließlich näher, bis kein Zweifel mehr an ihren Gefühlen besteht. Tessas Freund Noah und ihrer Mutter passt das ganz und gar nicht. Und schließlich lässt eine Konfrontation mit Hardins Freunden Tessa zweifeln: Liebt Hardin sie tatsächlich oder ist für ihn alles nur ein Spiel?

After Truth (2020)

Tessa arbeitet zu Beginn des zweiten Teils der After-Reihe bei Vance Publishing unter Christian Vance – Verlagschef und Freund von Hardins Eltern. Ihre Beziehung zu Hardin befindet sich in einem On-off-Zustand, denn Tessa weiß nicht, wie ernst Draufgänger Hardin es mit ihr meint.

Was alles komplizierter macht, ist Tessas neuer Kollege Trevor Matthews, der zur Konkurrenz für Hardin werden könnte. Hinzu kommen Hinweise, dass Tessas lange verschollener Vater plötzlich wieder auf der Bildfläche erscheinen könnte.

After Love (2021)

Sie können nicht voneinander lassen und doch nicht miteinander leben – die Beziehung von Tessa und Hardin geht in „After Love“ gewohnt stürmisch weiter. Während Tessa das Jobangebot von Christian Vance in Seattle annimmt, erforschen die beiden ihre Gefühle füreinander.

Das bringt nicht nur den gewohnten Herzschmerz, Eifersucht und heißes Drama, sondern auch eine unerwartete Wendung in Zusammenhang mit Hardins Familie. Christian Vance, Tessas Chef und Jugendfreund von Hardins Eltern, erweist sich als sein leiblicher Vater.

After Forever (2022)

Der vierte Teil der Filmreihe basiert auf dem derzeit letzten Teil der Buchvorlage von Anna Todd und setzt die Geschichte von Tessa und Hardin sehr gefühlvoll fort. Nachdem sie ihre eigene Vergangenheit mit allen Abgründen und Geheimnissen ausgelotet haben, erkennen die Liebenden, wie ähnlich sie einander sind.

Dennoch sieht es nach einer Trennung aus. Denn Hardin steht nach der Offenbarung, dass Christian Vance sein leiblicher Vater ist, unter Schock. Während er sich nach der Hochzeit seiner Mutter in London seiner Vergangenheit stellt, reist Tessa ab, um ihre Karriere in Seattle weiterzuverfolgen.

Dort findet sie ihren Vater tot in ihrem Apartment – gestorben an einer Überdosis. Die Tragödie schweißt die beiden Liebenden wieder kurzzeitig zusammen. Aber als Tessa erfährt, dass Hardin ein Buch über ihre Beziehung veröffentlichen will, droht das endgültige Liebes-Aus.

After Everything (2023)

Der fünfte Teil der Filmreihe basiert erstmals nicht auf einer Buchvorlage von Bestsellerautorin Anna Todd. Am Drehbuch schrieb diesmal Regisseurin Castille Landon mit, die seit dem dritten Teil der Reihe die Verantwortung am Set hat.

Der Film setzt direkt beim Cliffhanger-Ende des Vorgängers an: Tessa und Hardin leben getrennt und wissen doch nicht, wie sie ohne einander auskommen sollen. Um ihre Beziehung zu retten, reist Hardin nach Lissabon.

Hier sieht er sich nicht nur mit den Schatten seiner Vergangenheit und seiner einstigen Geliebten Natalie konfrontiert, sondern muss zugleich einen Weg finden, trotz Schreibblockaden seinen neuen Roman zu beenden. Obwohl Tessa die Beziehung hinter sich lassen will, setzt Hardin alles daran sich zu verändern, um Tessa zurückzugewinnen.

Wie geht es mit der Filmreihe weiter?

Bereits die Ankündigung eines fünften After-Films überraschte die Fangemeinde von Anna Todds Bestsellern. Schließlich endete die Geschichte von Tessa und Hardin scheinbar mit Band 4. Obwohl Teil 5 der letzte Teil der erfolgreichen Filmreihe sein soll, können sich Fans auf zwei weitere Filme aus dem After-Universum freuen.

Einer davon soll lose auf Anna Todds Prequel-Novelle „Before Us“ basieren, die Hardins Sicht auf seine Familiengeschichte erzählt. Das zweite Filmprojekt von Regisseurin Castille Landon widmet sich vermutlich den Kindern von Tessa und Hardin, die bereits im Epilog von Anna Todds Roman „After Ever Happy“ auftauchten.

