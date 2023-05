A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight – Das wissen wir zum Game of Thrones-Spin-off

Nach „House of the Dragon“ folgt nun der nächste Serien-Ableger von „Game of Thrones“! Das Spin-off dreht sich um den Heckenritter Ser Duncan und seinen Weggefährten „Ei“. Sie verbindet eine ganz besondere Geschichte – und genau die möchte HBO nun in „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ erzählen. Bei uns erfährst Du, was wir bisher über die Ableger-Serie wissen.

Die Liste der geplanten Game of Thrones-Spin-offs wird länger und länger. Nun hat HBO bekanntgegeben, dass auch Heckenritter Ser Duncan der Große seine eigene Serie bekommen soll. Gerüchte um ein solches Spin-off kursierten schon länger, doch im April folgte endlich die offizielle Bestätigung. Wir haben für Dich unter die Lupe genommen, wer der Heckenritter ist, was es mit seinem Kumpel „Ei“ auf sich hat und wie die Geschichte der beiden ins Game of Thrones-Universum passt. Außerdem beleuchten wir auch, wer die neue Serie umsetzt und wann Du mit der Veröffentlichung des Spin-offs A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight rechnen kannst.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg. Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Game of Thrones-Spin-off mit dem Heckenritter: Die Geschichte

In seiner Buch-Reihe „Der Heckenritter von Westeros“ erzählt Game of Thrones-Erfinder George R. R. Martin die Geschichte des Heckenritters Ser Duncan der Große („Dunk“) sowie seines Wegbegleiters Aegon V. Targaryen („Ei“). Die Erlebnisse der beiden finden etwa 100 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones statt, also handelt es sich um ein Prequel. Der Knappe Dunk nimmt darin das Schwert seines verstorbenen Herren an sich und möchte fortan selbst ein Ritter werden. Das gelingt ihm auch. Unter einem „Heckenritter“ musst Du Dir allerdings einen besonders armen Ritter vorstellen, der sich durch die Teilnahme an Turnieren mit Mühe und Not über Wasser hält, und sogar gelegentlich unter Hecken schläft, um Geld zu sparen. Den jungen Ei holt der frischgebackene Ritter (und spätere Lord Kommandant der Königsgarde) Dunk als Knappen zu sich und die Zwei erleben zusammen viele Abenteuer. Später soll Aegon V. Targaryen der König der sieben Königslande werden.

Wer arbeitet an dem Game of Thrones-Spin-off?

Als Produzent und Autor des Game of Thrones-Spin-offs ist Autor George R. R. Martin höchstpersönlich an Bord, ebenso wie die „House of the Dragon“-Macher:innen Ryan Condal, Ira Parker und Vince Gerardis. Darüber hinaus ist noch nicht viel über das Game of Thrones-Spin-off bekannt. So gibt es bisher zum Beispiel keine Informationen zum Cast oder zum Umfang der Serie. Wir halten Dich natürlich wie immer hier bei featured auf dem Laufenden.

Wann läuft A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight an?

Das gleiche gilt für den Start-Termin des Spin-offs, der leider noch in den Sternen steht. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfährst Du sie bei uns!

