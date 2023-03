Bist Du bereit für eine actionreiche Reise in die prähistorische Welt der Saurier? In wenigen Tagen läuft der Dino-Survival-Film „65“ mit Adam Driver an. Bei uns erfährst Du, was wir bisher über das saurierstarke Spektakel wissen.

65 mit Adam Driver: Was wir bisher über den Dino-Survival-Film wissen © 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Es ist eine jahrelang erfolgreiche Liebesbeziehung: Dinosaurier und die große Leinwand. Mit 65 darfst Du Dich im März auf einen brandneuen Survival-Streifen freuen, in dem Adam Driver und Ariana Greenblatt auf einem mutmaßlich fremden Planeten stranden. Im Gegensatz zu altgedienten Franchises wie „Jurassic Park“ könnte 65 deutlich Horror-lastiger geraten. Das legt zumindest das Regie- und Drehbuch-Doppel aus Scott Beck und Bryan Woods nahe, das bekannt für seine Horrorfilm-Produktionen ist. Doch worum genau soll es in dem Streifen von den beiden Grusel-Experten gehen? Und wer wirkte sonst noch an 65 mit? Wir stellen Dir die Handlung vor, vergleichen 65 mit anderen Dino-Blockbustern und werfen einen Blick auf die Crew.

65 mit Adam Driver: Worum geht’s?

Zu Beginn des Films 65 erleiden Pilot Mills (Adam Driver) und seine Passagierin Koa (Ariana Greenblatt) einen Raumschiff-Crash und landen auf etwas, das sie für einen fremden Planeten halten. Die dichten Wälder und die erstaunlich frische Luft verwirren die beiden zwar, doch sie sind sich zunächst sicher, dass sie sich in einer außerirdischen Welt befinden. Doch dann tauchen die ersten Dinosaurier auf und machen Jagd auf die beiden, denen nichts anderes zur Verteidigung bleibt als die Waffen, die sie am Körper tragen. Mills und Koa stellen fest, dass sie sich nicht auf einem außerirdischen Planeten gelandet sind, sondern auf der Erde — bloß vor 65 Millionen Jahren. Werden die zwei Zeitreisenden wieder nach Hause finden? Ohne vorher gefressen zu werden?

Wie unterscheidet sich 65 von anderen Dino-Survival-Filmen?

Während Utopien wie „Dinotopia“ davon handeln, dass die Dinosaurier auf einer geheimnisvollen Insel friedlich mit den Menschen zusammenleben, sieht das Setting im wohl berühmtesten Dino-Franchise Jurassic Park ein wenig anders aus. So geht es in der Film-Reihe darum, wie unsere Welt wohl aussähe, wenn wir die Dinosaurier zurückholen würden. Würden wir sie in Zoo-ähnlichen Vergnügungsparks ausstellen? Was passiert, wenn die urzeitlichen Echsen ausbrechen? In 65 drehen die Filmemacher:innen diese Fragestellungen um, denn diesmal sind es die Menschen, die im Lebensraum der Dinosaurier landen. Wie die Protagonist:innen mit der Situation umgehen und ob sie ihren Weg zurück finden, bleibt spannend!

Das Team und der Cast hinter 65

Auf dem Regiestuhl saßen Scott Beck und Bryan Woods, die zum Beispiel den Streifen „Halloween Haunt“ (2019) umsetzten und die Drehbücher zu „A Quiet Place“ (2018) und der aktuellen Stephen-King-Verfilmung „The Boogeyman“ (2023) beisteuerten. Auch für 65 mit Adam Driver verfasste das Duo das Skript. Die Musik für den Streifen steuerte Filmkomponist Danny Elfman bei, der zum Beispiel auch die Filmmusik für Produktionen wie „Good Will Hunting“ (1998) und „Men In Black“ (1998) schrieb und die Titelmusik der Simpsons komponierte. Im Cast werden neben Adam Driver und Ariana Greenblatt auch Chloe Coleman sowie Nika King zu sehen sein, die Du vielleicht als Leslie Bennett aus der Serie „Euphoria“ (2019) kennst.

Wann kommt der Dino-Streifen in die Kinos?

Du willst Dir das Survival-Spektakel nicht entgehen lassen? In Deutschland startet 65 am 9. März 2023 in den Kinos. Ob der Überlebenskampf von Mills und Koa überzeugen kann, bleibt abzuwarten!

Hier erfährst Du, wann der Adam-Driver-Streifen im Heimkino läuft.

Welche Hoffnungen hast Du für 65? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!



