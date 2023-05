ZDF mit Halbfinale im DFB-Pokal vor ARD-Serien

Karfreitags-TV: Viel Publikum beim «Alten»

Auch am Feiertag hat der Freitagskrimi mit Abstand die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen für sich gewonnen. Im Schnitt schalteten 6,23 Millionen die ZDF-Serie «Der Alte» ein, was 23,6 Prozent Marktanteil entsprach. Das war also fast jeder Vierte, der an Karfreitag überhaupt ab 20.15 Uhr ferngesehen hat. Es war die inzwischen dritte Episode mit dem neuen «Alten» Thomas Heinze. In der Folge «Die letzte Chance» ging es um den Tod eines Biergarten-Kellners.