Ungewöhnlich: Der «Tatort» landet nur auf Platz zwei

Happy Birthday, „Jurassic Park“! In diesem Jahr wird die Dinosaurier-Reihe 30 Jahre alt. Durch den Film von Steven Spielberg gelang einigen Schauspieler:innen der große Durchbruch in Hollywood. Zum Jubiläum haben wir uns angeschaut, was der Jurassic Park-Cast heute macht.