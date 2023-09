«Sportstudio» trotz Harry-Besuchs unterm Durchschnitt

The Way of the Wind: Regisseur Terrence Malick sammelte 3.000 Stunden Material für Christus-Film

Ein Kinoprojekt über das Leben von Jesus Christus kann schon einmal ausarten. Für Terrence Malicks neuen Film „The Way of the Wind“ sammelte der Regisseur mehrere Tausend Stunden Aufnahmen. Deshalb ist auch noch nicht klar, ob wirklich alle Schauspieler:innen in der fertigen Version des The Way of the Wind-Films zu sehen sein werden.