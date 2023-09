«Flunkyball» vor Shows mit Zietlow und Böhmermann

The Nun II | Kritik: Dürfen wir mit Dir über generische Horrorfilme reden?

„The Conjuring“, „The Nun“, „Lloronas Fluch“ – mit jeder Fortsetzung wächst und gedeiht das Conjuring-Horrorfilm-Franchise unaufhörlich weiter. Am 21. September erscheint die Fortsetzung zu The Nun, die ein weiteres Kapitel der Vorgeschichte um den Dämonen Valak erzählt. Kann das Sequel mitreißen und gruseln? Das erfährst Du in unserer Filmkritik zu The Nun II.