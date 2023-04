ARD-Serien nicht zu schlagen

Featured: Assassin – Every Body is a Weapon: Bruce Willis’ letzter Film in der Vorschau

Mit „Assassin – Every Body is a Weapon“ verabschiedet sich Bruce Willis in den Ruhestand. Der Action-Film wird das letzte Projekt des Hollywood-Stars sein. Doch warum beendet Willis seine Karriere, worum wird es in Assassin– Every Body is a Weapon gehen und wann läuft der Streifen an? Das erfährst Du jetzt!