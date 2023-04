ARD-Komödie deutlich hinter Fußball

Featured: American Born Chinese auf Disney+: Alles zur Handlung, dem Cast und dem Start der neuen Disney-Serie

Chinesische Mythen, Gottheiten und das verrückte Alltagsleben eines asiatischen Highschool-Schülers in Amerika – das erwartet Dich mit der neuen Serie „American Born Chinese“. Das Sahnehäubchen der Serie? Du wirst viele bekannte Gesichter vom siebenfachen Oscar-Gewinner „Everything Everywhere All at Once“ wiedersehen. Wir geben Dir Einblick in Handlung, Besetzung und Start der Fantasy-Comedy-Serie.