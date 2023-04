5,87 Millionen Menschen sehen «Kommissar Dupin»-Krimi

Featured: LOL Staffel 5: Wer ist in den neuen Folgen von Last One Laughing dabei?

Im April 2023 beanspruchte „Last One Laughing” (LOL) wieder die Gesichtsmuskeln, und zwar sowohl der Teilnehmenden als auch des Publikums. Aber die sechs Folgen der vierten Staffel waren schnell vorbei. Wenn Du Dich jetzt also fragst, wann und vor allem mit welcher Besetzung es mit LOL Staffel 5 weitergeht, bist Du hier genau richtig.