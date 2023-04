«Empire Of Light» mit Olivia Colman

Featured: Eddie Redmayne: Hier kannst Du den Newt Scamander-Schauspieler sehen

Hast Du die bisherigen drei Teile der „Phantastische Tierwesen“-Reihe nur so verschlungen? Wenn das vor allem an der tragenden Performance von Eddie Redmayne als Magizoologe lag, dann solltest Du Dir diese Streifen nicht entgehen lassen. Das sind die besten Filme und Serien mit dem Newt Scamander-Schauspieler! Wie üblich fing auch der 40-jährige Brite klein an und feierte zunächst im Theater erste Bühnenerfolge. Seine Filmkarriere beginnt mit gleich zwei Historienfilmen. In „Elizabeth – Das goldene Königreich“ (2007) mit Cate Blanchett als Elizabeth I. spielt er einen Höfling und in „Die Schwester der Königin“ (2008) als Ehemann von Scarlett Johansson. Erste Hauptrollen folgen in dem Drama „Wilde Unschuld“ (2008) an der Seite von Julianne Moore und in der Romanze „Das gelbe Segel“ (2009) mit Kristen Stewart und William Hurt. Auch in „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ spielt Eddie Redmayne als Magizoologe Newt Scamander eine ...