Naomi Campbell über Wechseljahre: Fühle mich wie im Ofen

Die besten Football-Dokus auf Netflix: Jenseits von Hollywood-Klischees und Super Bowl

Du willst wissen, wie Football im echten Leben aussieht, abseits von Hollywood-Klischees und dem Super Bowl? Wir haben für Dich fünf Dokumentationen rund um das braune Schweinsleder zusammengestellt, die Du aktuell beim Streaming-Dienst Netflix schauen kannst: Das sind die besten Football-Dokus auf Netflix! Football hat in den USA einen Status wie kaum eine Sportart irgendwo sonst. Für viele ist es der größte Traum, in der National Football League (NFL) Profiliga zu spielen und vielleicht sogar einmal im begehrten Endspiel, dem Super Bowl, zu stehen. Wer es in ein Team geschafft hat – selbst als Junior, in der High School oder im College – genießt in seiner Gemeinschaft einen ganz besonderen Status. Aber mit dem harten Ballsport sind auch ein extrem hoher Leistungsdruck, Erwartungshaltungen und körperliche Risiken verbunden. Viele der Spielenden legen in jungen Jahren alle Hoffnungen in ihre Football-Karriere. Das bedeutet Drama, für das es kein Hollywood-Skript ...