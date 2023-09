Eine Art Geburtsfehler: «Trans - I got life» auf Arte

Fear the Walking Dead Staffel 8: So dramatisch wird das Finale

Mit Staffel 8 ist „Fear the Walking Dead” (FTWD) vor Kurzem in die offiziell letzte Runde gestartet. Anders als die berühmte Mutterserie wird es das Spin-off also nicht auf stolze elf Staffeln schaffen – dafür versprechen die letzten Folgen umso dramatischer zu werden! Was wir zum Abschied von Morgan und Co. wissen, erfährst Du hier.