«Dune: Part Two» erfolgreicher als erster Teil

Eine verhängnisvolle Affäre: Ab wann kannst Du Miller’s Girl streamen?

Mit „Miller’s Girl” ist am 14. März 2024 ein neues Drama in den deutschen Kinos gestartet, in dem ein frustrierter Literaturprofessor und eine attraktive Studentin in eine verhängnisvolle Affäre verstrickt werden. Erfahre hier, ab wann und wo Du Miller’s Girl voraussichtlich streamen kannst.