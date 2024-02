Ryan Gosling: «Bachelorette»-Schauen half für Ken-Rolle

Bob Marley: One Love | Filmkritik – Zugabe, Zugabe, Zugabe!

Nach eindrucksvollen Biopics über Musiklegenden wie Freddie Mercury oder Elvis erhält nun der nächste Artist seinen eigenen Film: Bob Marley, der König des Reggae. Wir haben uns den Streifen „Bob Marley: One Love“ vor dem Kinostart am 14. Februar angesehen. Welche Reise Dich darin erwartet, verraten wir Dir in unserer Filmkritik zu Bob Marley: One Love.