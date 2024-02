Neue Oscar-Kategorie für Casting ab 2026 geplant

Cowboys, Weltraumsoldat:innen und singende Straßenbanden: Die Oscars 2022 im Überblick

Die diesjährigen Oscarfavoriten könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch neben dem umfangreichen Aufgebot an Filmen sorgt die Rückkehr einer alten Tradition bei den Oscars 2022 für Aufmerksamkeit. Bei featured erfährst Du alles, was Du zu der diesjährigen Verleihung der Academy Awards wissen musst. Am 8. Februar 2022 wurden die Nominierungen für die 94. Oscarverleihung bekanntgegeben und die Liste der Nominierten ist bunt. Die diesjährige Veranstaltung findet am 27. März 2022 in Präsenz und statt. Nach dem letztjährigen Ortswechsel wird die Veranstaltung der Oscars 2022 zudem wieder ins Dolby Theatre in Los Angeles verlagert. Doch ist dies nicht die einzige Rückkehr zu alten Gepflogenheiten. Der Oscarfavorit 2022 Mit zwölf Nominierungen erweist sich das neuseeländisch-australische Westerndrama „The Power of the Dog“ als diesjähriger Favorit. Der auf dem Roman „Die Gewalt der Hunde“ basierende Netflix-Film erzählt die Geschichte zweier Brüder, die Liebe auf ...