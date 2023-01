Kardashian-Tochter North West leiht Hundewelpen Stimme

Featured: Baby-Groot-Serie: Marvels Kultpflanze bekommt eigenen Auftritt

Der heimliche Star aus „The Guardians of the Galaxy“ erhält eine eigene Serie: In „I am Groot“ bekommt das baumähnliche Wesen Groot einen ersten Solo-Auftritt als Jungbäumchen. Was die Baby-Groot-Serie neben Pubertäts-Wahnsinn für Dich bereithält, erfährst Du jetzt. Als Kopfgeldjäger und später als Mitglied der Guardians of the Galaxy schlug Groot Wurzeln im Marvel-Universum (MCU). Kein Wunder, dass die beliebte Figur jetzt eine eigene Serie erhält. In der animierten Kurzfilm-Serie stehen die Erlebnisse von Baby Groot im Mittelpunkt. Dabei trifft Groot auf allerlei neue Charaktere – auch aus dem MCU. Groot haben wir bereits als Jugendlichen und Erwachsenen in diversen Marvel-Filmen sehen können - jetzt kannst Du ihn als Baby Groot bestaunen. — Bild: © 2015 Marvel and Subs Kurzfilm-Serie mit viel Niedlichkeit In den Kurzgeschichten der Animationsserie begleitest Du Baby Groot beim Aufwachsen und verfolgst seine zahlreichen Abenteuer. Baby Groot sieht nicht nur ...