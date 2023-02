Nach dem Super Bowl: Was wird aus «Icke» und Co?

Featured: Knock at the Cabin: Die Erklärung zum neuen Film von M. Night Shyamalan

Das M in M. Night Shyamalans Name steht eigentlich für Manoj. Es könnte aber genauso gut für Mystery stehen, so eng ist der Star-Regisseur mit dem Genre verbunden. Auch sein neuestes Werk „Knock at the Cabin” kommt reichlich rätselhaft und düster daher. Wir liefern Dir hier die Erklärung zu dem Thriller und verraten Dir, was das Ende des Films zu bedeuten hat.