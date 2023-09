Ex-Kanzler Kurz im Scheinwerferlicht von drei Film-Dokus

Das 38. Dok.fest München gibt es im Kino und zu Hause

Der Film «Etilaat Roz» über Kabuls gleichnamige Tageszeitung in den Tagen um die erneute Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 eröffnet am 3. Mai das Internationale Dokumentarfilmfestival DOK.fest in München. Insgesamt seien 55 Länder mit 130 Dokumentarfilmen vertreten, teilten die Organisatoren am Dienstag in München mit.