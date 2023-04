Malkovich über sein Enkelkind und «die Schönheit im Leben»

Featured: Killer-Clown John Wayne Gacy: Die wahre Geschichte eines Serienmörders

Netflix dokumentiert mit „John Wayne Gacy: Selbstporträt eines Serienmörders” eines der dunkelsten Kapitel der US-Kriminalgeschichte. Gacy inspirierte Stephen King zum mordenden Clown Pennywise und gilt als einer der grausamsten Killer aller Zeiten. Wir erzählen die wahre Geschichte von John Wayne Gacy. Die dreiteilige Netflix-Doku „John Wayne Gacy: Selbstporträt eines Serienmörders” (Start: 20. April 2022) zeigt unter anderem nie zuvor veröffentlichte Mitschnitte von Gesprächen zwischen Gacy und seinen Anwält:innen, zudem aktuelle Interviews mit Zeitzeug:innen sowie die Aussage eines überlebenden Opfers. Gacy ermordete zwischen 1972 und 1978 mindestens 33 junge Männer. Wie konnte er so lange damit davonkommen? Die wahre Geschichte des John Wayne Gacy Gacy wird 1942 in Chicago geboren. Er hat eine schwierige Kindheit: Sein Vater ist streng, gewalttätig und ein Trinker. Gacy scheitert mehrfach in der Highschool und verlässt die Stadt ohne Abschluss. In den ...