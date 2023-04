Aguilera über Gewalt als Kind: «Trauma verlässt dich nie»

Featured: Digitale und smarte Geschenke zum Muttertag: Die originellsten Ideen für die beste Mama

Die beste Mama der Welt ist natürlich immer die eigene. Der Muttertag am 8. Mai bietet wieder Gelegenheit, ihr eine Freude zu machen. Dafür muss es nicht immer der klassische Blumenstrauß oder ein Gutschein sein. Wir haben ein paar originelle Ideen und Tipps für smarte Geschenke zum Muttertag gesammelt, die eine echte Überraschung sind. „Eine Woche Wäschedienst” oder „1x den Frühstückstisch decken“: Hast Du Deiner Mama früher auch gern solche selbstgebastelten Gutscheine geschenkt? Heute klingen die persönlichen Service-Angebote für Mütter und Väter wohl eher so: „Den Drucker wieder zum Drucken bringen” oder „Frühjahrsputz auf Mamas Handy”. Klar, diese kleinen Hilfeleistungen sind jederzeit willkommen. Wenn Du solche Dienste mittlerweile aber eh nebenbei erledigst, kannst Du Dich bei Deiner Mama am 8. Mai mit einem besonderen, smarten Geschenk zum Muttertag bedanken. Smarte Lampen sorgen für erleuchtende Momente Deine Mutti legt Wert auf Gemütlichkeit ...