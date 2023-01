«Polizeiruf»-Star Michelsen bei Unfall verletzt

Featured: Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling: Das ist bisher bekannt

Blonde Haare, ein pinkes Traumhaus und ein noch pinkeres Cabrio: Seit mehr als 60 Jahren gehört Barbie zu den beliebtesten Spielzeugfiguren der Welt. Nun soll die populäre Puppe ihren eigenen Realfilm bekommen. In der Hauptrolle: Margot Robbie als Barbie. Der erste Eindruck verrät, dass Dich wohl kein typischer Barbie-Film erwartet. Das ist bisher bekannt! Ihr Film-Debüt gab Barbie bereits im Jahr 1987. In „Barbie and the Rockers: Out of This World“ absolvierte die beliebte Spielzeugpuppe eine erfolgreiche Welt-Tournee mit ihrer Rockband und trat sogar im All auf, um ein Zeichen für den Weltfrieden zu setzen. Mehr als 40 weitere Barbie-Filme erschienen in den vergangenen Dekaden, ob animiert oder in der guten alten Zeichentrick-Variante. Here’s your look at Margot Robbie as #Barbie: https://t.co/jNxkFTjCiT pic.twitter.com/BUBN6kajUt — Variety (@Variety) April 26, 2022 Seit einiger Zeit steht eine Realverfilmung der Puppen-Ikone im Raum. Jetzt scheinen Warner ...