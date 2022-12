Rapper Marteria: «Ich liebe Weihnachten»

Jahrestag: Rapper Marteria: Lichtenhagen wie ein Stempel für Rostock

Der aus Rostock stammende Musiker und Rapper Marteria hält die Erinnerung und Mahnung an die rassistischen Ausschreitungen in Lichtenhagen vor 30 Jahren für wichtig. Lichtenhagen sei auch eine Art Symbol geworden. «Es ist wie ein Stempel, den die Stadt nie ganz abkriegt, da kannst du machen, was du willst», sagte der 39-Jährige der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ/Sonntag). Dies sei vielleicht ganz gut so. Auch wenn sich so vieles getan habe, sei es wichtig, sich zu erinnern.