Dieter Hallervorden: «Untätigkeit macht alt»

Theater: Dieter Hallervorden spielt «Der König stirbt»

Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden (87) ist zufrieden mit der ersten Spielzeit in seinem Theater in Dessau. Rund 16 250 Menschen haben den Angaben zufolge das «Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche» von September bis Ende Dezember 2022 besucht. Das Theater sei gerade mal vier Monate alt. Es sei für ihn ein absolutes Herzensprojekt, betonte er. «Ich hänge sehr daran», sagte er am Mittwoch in Dessau-Roßlau. «So ein zartes Pflänzchen braucht Zeit, um zu voller Blüte zu reifen. Da empfinde ich eine Auslastung, die bei über 70 Prozent liegt, als sehr ermutigend», so Hallervorden.