Mattel widmet Anna May Wong neue Puppe

Der Barbie-Hersteller Mattel lässt eine Ikone des amerikanischen Films wieder auferstehen - zumindest als Puppe.

Barbie-Hersteller Mattel hat der Stummfilm-Ikone Anna May Wong (1905-1961) eine neue Puppe gewidmet. «Anna May Wongs Mut und Beharrlichkeit ermöglichten es Generationen von asiatisch-stämmigen Amerikanern, sich auf der Leinwand jenseits von Stereotypen und Rollenbildern zu sehen», schrieb der US-Spielzeughersteller auf Instagram. Die neue Barbie-Puppe trägt Wongs ikonischen gestutzten Pony und ein langes rotes Kleid mit goldener Drachenstickerei.

Wong, die in mehr als 60 Filmen mitspielte, unter anderem im «Shanghai-Express» (1932) an der Seite von Marlene Dietrich, gelte als der erste chinesisch-amerikanische Filmstar, betonte Mattel. Die neue Barbie ist Teil der «Barbie Inspiring Women»-Serie, in der etwa schon die Bürgerrechtlerin Rosa Parks (1913-2005) und die frühere First Lady Eleanor Roosevelt (1884-1962) geehrt wurden.