Mariah Carey wird Broadway-Produzentin

„Somewhere” und „America” in neuem Gewand: Eines der berühmtesten Musicals aller Zeiten hat Steven Spielberg neu verfilmt. Aber ab wann und vor allem wo kannst Du „West Side Story” streamen? West Side Story streamen: Bei welchem Anbieter geht das? Der Musicalfilm von Steven Spielberg („Schindlers Liste”, „Jurassic Park”) lief am 9. Dezember 2021 in den Kinos an. Du fandest den Blockbuster so toll, dass Du ihn nochmal sehen willst? Oder Du hast ihn im Kino verpasst? Kein Problem, Du kannst West Side Story bald streamen! Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ haben das Remake allerdings nicht im Programm. Stattdessen kannst Du Dir die Neuverfilmung von West Side Story bei Disney+ ansehen. Los geht es am 2. März 2022. Einzige Voraussetzung: Du benötigst ein Abonnement bei dem Streamingdienst. Die Preise für eine Mitgliedschaft bei Disney+ starten bei 8,99 Euro pro Monat beziehungsweise 89,99 Euro pro Jahr. West Side Story: Worum geht es im Musical und den ...