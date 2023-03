Strafbefehl gegen Stefan Mross wegen Streit in Hotel

Ravensburg: 19-Jähriger wegen versuchter Tötung in Haft

Nach einem blutigen Streit in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) ist ein Mann festgenommen worden. Gegen den 19-Jährigen werde wegen versuchter Tötung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag mit. Er sei in Untersuchungshaft. Bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend soll der mutmaßliche Täter mit einem Messer auf einen 20-Jährigen eingestochen und ihn dabei schwer verletzt haben. Er musste notoperiert werden. Laut Polizei ist er aber wieder auf dem Weg der Besserung.