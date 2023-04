Rachel McAdams über Bauchgefühl und Zweifel

Featured: Doctor Strange 2: Das Ende und der Überraschungsauftritt in der Mid-Credit-Szene erklärt

„Doctor Strange 2” oder „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” wird seinem Namen wirklich gerecht. Das gilt auch für das Ende und die Mid-Credit-Szene, in denen Dich nicht nur eine zünftige Überraschung, sondern auch eine Besucherin aus einem anderen Universum erwarten. Gespielt von Charlize Theron höchstselbst! Was beides zu bedeuten hat, erklären wir Dir hier. ACHTUNG SPOILER: Der folgende Artikel enthält Spoiler zur Handlung und dem Ende von Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In Sam Raimis Doctor Strange in the Multiverse of Madness bekommt es der titelgebende Meister der magischen Künste nicht nur mit jeder Menge multidimensionalem Wahnsinn zu tun, sondern auch mit einer alten Freundin: Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Zwar kann er sie am Ende besiegen und in gewissem Maße zur Vernunft bringen, der Schaden ist aber schon angerichtet. Das gilt nicht nur für all die Opfer, die Wanda während ihrem wahrlich furchterregenden ...