Muriel Baumeister kämpft gegen Krebs

Designer: «Stars gegen Krebs»: Guido Maria Kretzschmer ausgezeichnet

Der Designer Guido Maria Kretschmer ist bei der Krebs-Fachtagung YES!CON in München für sein Engagement gegen Krebs geehrt worden. Der 57-Jährige nahm am Samstag aus den Händen von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den YES!AWARDS.Ring of Courage entgegen. Dieser wurde ihm insbesondere für seine Sendung «Showtime of my Life - Stars gegen Krebs» verliehen. Zudem ist Kretschmer DKMS-Botschafter.