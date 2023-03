Mariele Millowitsch vermisst keinen Partner

DFB-Elf: Freiburgs Streich kritisiert «einfache» Gegentore

SC Freiburgs Trainer Christian Streich hält die schwache Defensive für den entscheidenden Faktor des Vorrunden-Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar. «Die deutsche Mannschaft hat es nicht geschafft, miteinander so hart zu arbeiten und zu sagen: «Wir tun alles, damit der Gegner keine Torchance kriegt oder weniger Torchancen kriegt»», sagte der Coach des Bundesligisten am Donnerstagabend in seiner Geburtsstadt Weil am Rhein, als er zu Gast in einer Talkrunde von SWR und Bürgerstiftung war. «Deshalb haben wir so einfache Tore bekommen. Deshalb ist die Mannschaft ausgeschieden», sagte Streich. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick habe es nicht geschafft, als Gruppe in der Defensive gemeinsam zu arbeiten.