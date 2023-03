Keira Knightley über den «Fluch der Karibik» bei Rollenwahl

Featured: Fluch der Karibik: Die Reihenfolge der Filme erklärt

Bereit für einen „Fluch der Karibik“-Filmmarathon? Diese Reihenfolge bietet sich an, wenn Du Jack Sparrow auf der Suche nach der ewigen Jugend begleiten möchtest.Fluch der Karibik: Reihenfolge der Filme Fluch der Karibik gehört zu den erfolgreichsten Filmreihen: Mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar hat das Franchise seit dem ersten Teil eingespielt. Inzwischen liegen fünf Teile im Hafen und ein sechster Film hat die Segel gesetzt. Doch in welcher Reihenfolge solltest Du Fluch der Karibik schauen? Wir empfehlen Pirates of the Carribean in der Reihenfolge der Veröffentlichung zu schauen: • Fluch der Karibik (2003) • Pirates of the Carribean – Fluch der Karibik 2 (2006) • Pirates of the Carribean – Am Ende der Welt (2007) • Pirates of the Carribean – Fremde Gezeiten (2011) • Pirates of the Carribean: Salazars Rache (2017) Das sind die offiziellen deutschen Titel, die auf den ersten Blick zugegebenermaßen irritieren können. Denn sie suggerieren, dass die ersten ...