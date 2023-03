Katie Holmes über «komische» Filmabende mit ihrer Tochter

Featured: Zoë Kravitz: Filme, ist denen der The Batman-Star zu sehen ist

Die Schauspielerin Zoë Kravitz ist aktuell als Catwoman aka Selina Kyle in den Kinocharts. „The Batman“ wird gelobt und gefeiert und füllt die hiesigen Kinosäle. Natürlich ist das nicht ihr erster Leinwand-Auftritt. Wenn Du mehr Geheimtipps mit dem The Batman-Star sehen möchtest, haben wir hier ein paar besonders gelungene Zoë Kravitz-Filme für Dich. Zoë Kravitz wurde ihr Talent bereits in die Wiege gelegt: Sie ist die Tochter der Schauspielerin Lisa Bonet und des Musikers Lenny Kravitz. Die heute 33-jährige gibt 2007 mit dem romantischen Drama „Rezept zum Verlieben“ ihr Filmdebüt. Seitdem ist sie immer wieder in den unterschiedlichsten Kinofilmen zu sehen. Und auch als Synchronsprecherin war sie schon in „Spider-Man: A New Universe“ (2018) und „The LEGO Batman Movie“ (2017) zu hören. Bei Letzterem sogar als Catwoman. Eben genau in der Rolle, die ihr jetzt in dem neuen DC-Blockbuster den endgültigen Durchbruch bringt. Ab 21. April kannst Du The Batman auch ...