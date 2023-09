«Harry Potter»-Star Bonnie Wright ist Mutter geworden

Hogwarts Legacy: Alle Infos zum Harry-Potter-RPG

Warner Bros. bringt mit „Hogwarts Legacy“ endlich ein Open World Game aus dem Harry-Potter-Universum auf den Markt. Wir haben alle Infos zum Releasezeitraum, Gameplay, Kampfsystem und weiteren Inhalten zum Spiel. In diesem Artikel erfährst Du, wie die Kämpfe funktionieren, ob Du in Hogwarts Legacy fliegen kannst, ob bekannte Charaktere auftreten und mehr. Im Rahmen des Streaming-Events zur PS5 hat Sony erste Infos zu neuen Games rausgehauen. Darunter auch Hogwarts Legacy – ein Rollenspiel, bei dem Harry-Potter-Fans direkt schweißnasse Hände bekommen. Worum geht es in Hogwarts Legacy? In der Geschichte nimmst Du als Protagonist oder Protagonistin eine wichtige Rolle ein. Du bist nämlich im Besitz eines Schlüssels, der ein uraltes Geheimnis birgt. Dieses Geheimnis ist dazu imstande, die Welt der Zauberei komplett auseinanderzureißen. In der Handlung Deiner Geschichte entscheidest Du selbst, welche Wege Du einschlägst und was Du mit Deinem Vermächtnis anstellst. Warner ...