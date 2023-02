Geraldine Chaplin: Mein Vater hat niemals aufgegeben

Jury-Mitglied : Farahani: Menschen im Iran fehlt Luft zum Atmen

Die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani (39) hat auf der Berlinale auf die schwierige Situation in ihrem Land aufmerksam gemacht. «Iran, das ist eine Diktatur, das ist nicht nur etwas Philosophisches oder Theoretisches. Den Menschen fehlt der Sauerstoff, die Luft zum Atmen im Iran», sagte Farahani («Alles über Elly») am Donnerstag auf der Eröffnungspressekonferenz in Berlin. «Die Existenz ist bedroht, vor allem, wenn man als Künstler im Iran lebt.»