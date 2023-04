Emma Watson: Habe mehr über Liebe und das Frausein gelernt

Nach einer längeren Instagram-Auszeit meldet die Harry-Potter-Schauspielerin sich bei ihren Followern zurück. Zu ihrem 33. Geburtstag reflektiert die Britin über neue Erfahrungen und Erkenntnisse.

Die britische Schauspielerin Emma Watson hat sich nach einer längeren Auszeit von sozialen Medien wieder bei ihren Fans auf Instagram zurückgemeldet. Neben mehreren professionellen Fotos postete Watson, die als Hermine in den Harry-Potter-Filmen bekannt wurde, einen nachdenklichen Text zu ihrem 33. Geburtstag am Samstag.

Sie reflektiert darin über eine Zeit, in der sie von ihrem Leben einen Schritt zurückgetreten sei: «Ich habe surfen gelernt (schlecht), bin auf Pferden geritten (das ging besser), habe eine Menge Therapie gemacht (jaaa, Therapie!)», schrieb Watson. Unter anderem habe sie mehr über Liebe gelernt und auch darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein, so die Engländerin weiter. Sie erwähnte zudem traurige Dinge - zum Beispiel, dass sie sich von ihren Großeltern verabschieden musste.