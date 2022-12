Charlize Theron: Töchter wissen nicht genau, was sie macht

Featured: The Old Guard 2: So geht es mit der alten Garde weiter

Für Netflix war „The Old Guard” ein voller Erfolg: Stolze 78 Millionen Zuschauer:innen sollen den Actionfilm mit Charlize Theron allein im dritten Quartal 2020 gestreamt haben. Keine Überraschung also, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist, die allerdings nicht von Gina Prince-Bythewood inszeniert wird. Zudem schließen sich zwei Hollywoodstars dem Cast an. Hier findest Du alle Infos zu Netflix-Start, Besetzung und Handlung von „The Old Guard 2”.Netflix kündigt Sequel an – mit neuer Frau am Steuer Netflix kündigte The Old Guard 2 schon 2021 auf Twitter an – mit einer überraschenden Nachricht: Gina Prince-Bythewood, die beim ersten Film Regie geführt hat, wird The Old Guard 2 nicht inszenieren. Als Produzentin ist sie aber weiterhin an Bord. Statt ihr sitzt nun Victoria Mahoney im Regiestuhl. The Old Guard 2 is in the works at Netflix! Victoria Mahoney will be directing the sequel with a screenplay by Greg Rucka based on the graphic novel series he created with Leandro ...