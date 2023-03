Schwarzenegger: «Hass war immer der einfache Weg»

Featured: The Cycle: Frontier – die besten Tipps für das Schlachtfeld

Du willst mehr Gegner besiegen, länger überleben oder einfach nur mehr Geld in „The Cycle: Frontier“ verdienen? Dann bist Du in diesem Ratgeber genau richtig. Wir geben Dir wichtige Tipps zu The Cycle: Frontier an die Hand, klären Dich über Fallschaden und die Ausdauerleiste auf und verraten, wie Du mit den Fraktionen umgehen solltest.Es gibt Fallschaden in The Cycle: Frontier Anders als in einigen anderen Shootern wie etwa „Apex Legends“ gibt es in The Cycle: Frontier Fallschaden. Es handelt sich eben auch um ein Survival-Game, das Dich mit allen Mitteln zu Fall bringen will. Bereits Stürze aus verhältnismäßig normalen Höhen reduzieren Deine Gesundheit um ein erschreckend hohes Maß. Dabei ist es komplett egal, ob Du eine Rüstung trägst. Springst Du von einer Klippe oder dem Dach eines Gebäudes ist es mit Dir aus. Aus dem Tutorial des Spiels geht dieses kleine, aber wichtige Detail nicht hervor.Behalte Deine Ausdauer stets im Blick Dafür, dass die Ausdaueranzeige ...