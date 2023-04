Mark Wahlberg passt Sportroutine an sein Alter an

Featured: Uncharted: Das wissen wir über das Film-Highlight mit Tom Holland

Schatzjäger und Draufgänger Nathan Drake macht im ersten „Uncharted”-Film bald die große Leinwand unsicher. Worum geht es in der Videospielverfilmung mit Tom Holland und was wissen wir bereits? Alle Infos zum Kinostart, zum Trailer und erste Bilder findest Du hier.Wann ist der Kinostart? In Deutschland startet Uncharted am 17. Februar 2022 und damit wie so häufig einen Tag früher als in den USA. Die Dreharbeiten, die übrigens teilweise in Berlin stattfanden, sind bereits seit Oktober 2020 abgeschlossen. Wie bei so vielen anderen Filmen auch hat die Corona-Pandemie den Start des Films verzögert. Ursprünglich war der Release für Sommer 2021 geplant. Sic Parvis Magna. That’s a wrap on #UnchartedMovie. pic.twitter.com/0BmG5oHCsk — Uncharted (@unchartedmovie) October 29, 2020 Das ist der finale Trailer Kurz vor Kinostart hat Sony Pictures auch den finalen Trailer veröffentlicht, der natürlich eine ganze Menge Action verspricht: Uncharted: Worum geht es im Film? Die ...